Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 23:23
Metin A'nın kullandığı 19 TL 508 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yoldan geçen jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile Yunus Emre Y. ve Salih G. yaralandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız