Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Temmuz 2022 23:35
Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.
Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız