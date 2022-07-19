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AK Parti'den sandık alarmı! Teşkilata tek tek anlatıldı

75'ten fazla ilde gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarında, seçimde görev alacak partililere, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve oyların tutanağa geçirilmesi sırasında dikkat edilecek konular örneklerle izah edildi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Temmuz 2022 07:10
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AK Parti'den sandık alarmı! Teşkilata tek tek anlatıldı

AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine hazırlık kapsamında, sandık başı işlemleri konusunda teşkilata uyarılarda bulundu. Parti yönetimi, seçimin en önemli aşamasının sandıklara sahip çıkılması olduğuna dikkat çekti. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından bir süredir Türkiye genelinde yapılan seçim koordinasyonu toplantılarında sona gelindi. 75'ten fazla ilde gerçekleştirilen toplantılarda, seçimde görev alacak partililere, seçim günü yapılacaklar, sandık başı işlemleri, oy sayımı sırasında yapılacaklar ve oyların tutanağa geçirilmesi sırasında dikkat edilecek konular örneklerle anlatıldı. 2018 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2019'daki yerel yönetimler seçimlerinde bazı sandıklarda yapılan hatalar ve eksiklikler sebebiyle, AK Parti'ye yazılması gereken oyların başka parti ve adaylara yazıldığına yönelik örnekler verildi. Sandık görevlilerinin eğitimi kapsamında "Mesela, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar tutanağa geçirilirken, başka bir adaya yazılmış. Bu tip hataları tek tek tespit ettik. Önemli olan o anda bu yanlışı fark edip düzelttirmek" uyarısı yapıldı. Aynı hataların tekrar etmemesi ve özellikle oylar sayıldıktan sonra tutanağa geçirilmesi aşamasında tüm görevlilerin "Gözünü dört açması' istendi.

SEÇMENİN OYUNA SAHİP ÇIKIN!

Bazı teşkilat mensupları tarafından bu toplantılarda 'Erken seçim olup olmayacağı' da soruldu. AK Parti yöneticileri "Bu toplantıları yapıyoruz diye erken seçim olacağını düşünmeyin. Seçim zamanında yapılacak. Ama biz her an seçime hazır olacağız. Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen AK Parti seçmeninin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasın müsaade etmeyeceğiz. Oylar heba olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

YÜCEL KAYAOĞLU

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