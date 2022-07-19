Bu sene tercihler daha kritik! Puanı bırak, sıralamaya bak

Üç milyondan fazla öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru yok. YKS'nin en yüksek katılımlı imtihanında, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava gitmedi. TYT'ye başvuranların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 78'inin oturumlara katıldı.

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler alt testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek. Fen bilimleri alt testinde kadın ve erkek adayların ortalamaları eşit, matematik testinde ise erkek adaylar daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip. AYT'deki 11 alt testten 7'sinde erkek adayların ortalaması, 4'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek. YDT'de ise Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Arapça ve İngilizcede erkek adayların ortalaması daha fazla.

'YIĞILMA'YA DİKKAT EDİN



Sürenin uzaması ve barajın kalkmasının ardından yapılan YKS'de yığılmalar göze çarpıyor. Birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puanlarla olması bekleniyor. O yüzden uzmanlar özelikle "puanınıza değil, sıralamalarınıza odaklanın' uyarısında bulunuyor.

TERCİHLER 27 TEMMUZ'DA



Sonuçların ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı da başladı. Tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacak. Üniversiteler düzenledikleri tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrencilere ve ailelerine kapılarını açıyor. Üniversitenin rehberlik uzmanları, alanında uzman tanıtım ekibi ve akademisyenleri ile tercih sürecindeki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi veriyor.

96.518 ADAY SIFIR ÇEKTİ



YKS'de yıllarca uygulanan 150-180 baraj puanları bu sınavla kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre bir net bile çıkarana üniversite yolu açık. Sonuçlara bakıldığında 'sıfırcılar' dikkat çekiyor. 120 soruda bir net bile çıkaramadığı için tercih yapma hakkını kaybeden aday sayısı 96 bin 518.

MAHMUT ÖZAY