YKS birincileri Anadolu'dan: Şampiyon meslek liseli

2022-YKS sonuçları dün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.

EN ÇOK KATILIMLI SINAV OLDU



Aygün, 18-19 Haziran'da üç oturumda gerçekleştirilen ve ilan edilen takvimden 2 gün önce dün sabah saatlerinde açıklanan sonuçlara ilişkin şunları söyledi: "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava girmedi."

Halis Aygün, 2022-YKS'de TYT birincisinin Kocaeli, AYT sayısal birincisinin Kayseri, eşit ağırlık birincisinin İzmir, sözel birincisinin Kayseri ve YDT Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça birincilerinin İstanbul, YDT İngilizce birincisinin ise Kocaeli ilinden olduğunu hatırlatarak, "Kocaeli'den TYT birincisi olan aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu." dedi.

ORTALAMALAR AÇIKLANDI



Aygün, bu yılki YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin bilgileri verdi: "TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 17,7, sosyal bilimler (20 soru) testinde 7,9, temel matematik (40 soru) testinde 6,9 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,2'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1,5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2 olmuştur. AYT Türk Dili ve edebiyatı-sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,6, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,9, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,9, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 3,6, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 2,1, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) testinde 1,4 olmuştur."

300 ADAYIN SINAVI GEÇERSİZ



TYT'ye başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan 3 milyon 8 bin 287'si sınava katıldı, 226 bin 31 aday girmedi, 258 adayın sınavı geçersiz sayıldı. AYT'ye başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678'i sınava girdi, 203 bin 788 aday sınava girmedi, 43 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı. Bu yıl barajın kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Bu adaylar, TYT puan türü ile üniversite tercihi yapabilecek. Bunun yanında, AYT puan türünde puanı hesaplanan ve tercih hakkı kazanan aday sayıları da belli oldu. TYT'de 1, AYT sözelde 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 1, YDT'de 5 birinci çıktı. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 65, AYT sayısalda 158, AYT sözelde 1, AYT eşit ağırlıkta 5 ve dilde 30 aday, 550 ve üzerinde puan aldı.

Şampiyon meslek liseli



YKS'de hem TYT hem YDT İngilizce Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu (18) oldu. Kocaeli'de Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü mezunu Kuyucu, doktor anne ve babanın çocuğu. Sınavdan iyi bir sonuç beklediğini, gelen birinciliğin kendisini gururlandırdığını söyleyen genç kız, "Heyecandan sonuçlara ben bakamadım, annem baktı. 'TYT'de birinci olmuşsun.' dedi. Çok sevindik, gururlandık. İyi bir sonuç bekliyordum. Öyle de oldu." diye konuştu. Kuyucu hedefini şu sözlerle anlattı: "Bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorum. Boğaziçi, Sabancı, İTÜ olabilir. Mesleğimde olabile-ceğimin en iyisi olmak istiyorum.

Hedef Boğaziçi Ekonomi



İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Selin Aşıkiraz, AYT'de 559 puanla eşit ağırlık birincisi oldu. Türkçe Testinde 1, Fen Bilgisi Testinde 2 yanlışı bulunan Selin Aşıkiraz, Sosyal Bilgiler ve Matematik Testlerinde ise tüm soruları doğru yaptı. Sonuçların açıklanmasının ardından Aşıkiraz ailesi büyük sevinç yaşadı. Birinciliğin üzerine İzmir Atatürk Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, Selin Aşıkiraz ve ailesini okula davet ederek tebrik etti. Çok mutlu olduğunu belirten Aşıkiraz Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tercih edeceğini ifade etti.

1 milyon öğrenci yerleşecek



Bu sene yoğun katılımın olduğu sınavda lisans bölümlerine 500 bin, önlisans bölümlerine ise 500 bin öğrencinin yerleşeceği tahmin ediliyor. Türkiye genelindeki üniversitelere sözelde 110 bin, sayısalda 195 bin, eşit ağırlıkta 170 bin dolayında öğrencinin, YDT ise yaklaşık 26 bin öğrencinin yerleşmesi bekleniyor. Uzmanlar sınava katılan öğrenci sayısından ziyade yerleşecek öğrenci sayısının önemli olduğunu ve devlet üniversitelerinde kontenjanların bu sene dolacağını söylüyor.

Tercihler 27 Temmuz'da



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.