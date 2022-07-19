PKK'nın uyuşturucu ağına darbe: Kenevirden 500 milyon dolar

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra örgütün uyuşturucu ağına da darbe vurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, "Türkiye Uyuşturucu Raporu" yayınlandı. Raporda, 1980 ve 2021 yılları arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin verilere yer verildi.

'VERGİ' ALTINDA HARAÇ ALIYORLAR



Raporda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü gözler önüne serildi. Organizasyonlardan 'vergi' adı altında haraç aldığı, Avrupa'da uyuşturucu dağıtımında etkin olduğu, PKK'ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organize gruplara ait uyuşturucu maddelere örgüt tarafından el konulduğu anlaşıldı.



KENEVİRDEN 500 MİLYON DOLAR



Rapora göre örgüt, yasa dışı kenevir ekimini bu alanın en kazançlı yöntemi olarak görüyor. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında kenevirden elde ettiği esrar ticaretinden büyük gelir elde eden örgüt bölge insanına kenevir ektiriyor veya teşvik ediyor. Üretilen esrardan da komisyon alıyor. Örgütün bu alanda yılda 500 milyon dolar gelir sağladığı değerlendiriliyor.

KUZEY IRAK'TAN AVRUPA'YA



Örgütün, Kuzey Irak kamplarında ve Türkiye sınırına yakın sınır köylerinde uyuşturucu imal ederek nihai pazara sunduğu tespit edildi. Bilhassa Afgan afyonunu işleyerek elde ettiği eroinin Avrupa pazarında arzına büyük önem veriyor. Yakalanan birçok terör örgütü üyesi ve militanı, örgütün başlangıçta Bekaa Vadisi'nde devamında ise Kuzey Irak bölgesinde uyuşturucu imal ettiği ve Avrupa'da pazarladığını itiraf etti.



KARTEL YÖNTEMİ UYGULANIYOR



PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine, tacir ve üreticilerden komisyon alarak başlamış olsa da son zamanlarda uyuşturucunun Avrupa sokak piyasasını kontrol etmeye kadar ilerlediğine dikkat çekildi. Ayrıca terör örgütünün, Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin dağıtımında uyguladığı yöntemleri Avrupa ülkelerinde rahatlıkla uyguladığına dikkat çekildi. Avrupa'da 38 olayda 109 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Tonlarca 'madde' ele geçti



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından terör örgütüne karşı 469 narkoterör operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1644 şüpheli gözaltına alındı. 96 ton 263 kg esrar, 5 ton 452 kg eroin, 4 ton 315 kilogram bazmorfin, 71,2 kilogram afyon, 9,4 kg kokain, 4,3 kilogram metamfetamin, 140 bin 698 adet ecstasy, 1962 adet captagon, 210 adet sentetik ecza, 28 ton 348 litre asetik anhidrit ve 121 milyon 524 bin 624 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aynı yıllar arasında Jandarma Genel Komutanlığınca, yürütülen 226 narkoterör operasyonunda da 1057 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 154 ton 978 kilogram toz esrar, 98 ton 112 kilogram kubar esrar, bin ton 497 kilogram skunk, 274 milyon 376 bin 885 kök kenevir bitkisi ve 4 milyon kök skunk ele geçirildi.



Abdullah Sarica