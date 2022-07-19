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Vergi rekortmenine kargocu kılığındaki tuzakta 'eski ortak' şüphesi

Kargocu kılığındaki dolandırıcıya imzasını çaldırınca 330 milyon liralık icra kabusu yaşayan işadamı Seylan Yaz, eski ortağı Şahin Yüksek'i işaret etti. Yüksek ise iddiaları yalanladı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Temmuz 2022 07:56
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Vergi rekortmenine kargocu kılığındaki tuzakta 'eski ortak' şüphesi

Kargocu kılığındaki kişilerle imzası alınarak 19 milyon euro (330 milyon lira) dolandırılmaya çalışılan İzmirli vergi rekortmeni Seylan Yaz'ın ifadesine SABAH ulaştı. Yaz, kendisine tezgahı kuran isimlerle ilgili de bazı bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştı ve eski ortağı Şahin Yüksek'i işaret etti. 2011 yılı ve öncesinde alacaklı olduğu Şahin, Abbas, Ceylan, Mahmut ve Ayhan Yüksek isimli kişilerin bazı gayrimenkullerine ipotek koydurduğunu dile getiren Yaz, "Şahıslar senetleri ödemedi. Buna rağmen benden ipoteğin kaldırılmasını istediler. 2018'den itibaren bu baskılar arttı. Bu aşamada ipotekli gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemler devam ediyordu. Kimseye borcum olmadığı gibi kimseye senet vermedim. Kargocu kılığında imzamın alınması olayını alacaklı olduğum bu kişiler gerçekleştirmiş olabilir. Şikayetçiyim" dedi.

KİLİT İSİM: ŞAHİN YÜKSEK

Savcılığın 6 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede Yaz'ın işaret ettiği eski ortağı Şahin Yüksek'in ifadesi yer aldı. Yüksek, 2006'da Romanya'da yaş sebze ve meyve ticareti yaptığını, Seylan Yaz'la ortak arkadaşları Hasan Ayabaktı vasıtasıyla tanışıp ortak iş yapmaya başladıklarını aktardı. Yüksek, "Anlaşmamıza göre Yaz, sermaye desteği verecek ben ise diğer işlerle ilgilenecektim. Yaz, bu süreçte bana miktarını hatırlamadığım paralar gönderdi. Yaşadığımız anlaşmazlıklar nedeniyle 2010'da ortaklığımız bitti. Seylan Yaz, yaklaşık 6.7 milyon euro gönderdi. Ben de ona 10 milyon euroluk senetler verdim. Ortaklık bitince Seylan Yaz 2013 yılı civarında hakkımda icra takipleri başlattı. 19 milyon euroluk senetten haberim yok" ifadesini kullandı.

BORÇTAN KURTULMAK İSTEDİ

Savcılık hazırladığı iddianamesinde Şahin Yüksek ve Coşkun Gülen'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin Yaz'ın imzasını elde ederek sahte senet oluşturdukları, senedi icraya verip Yüksek'in borçtan kurtulması ve Seylan Yaz'dan menfaat temin edilmesi amaçlanarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR

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