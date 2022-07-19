Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 sözleşmeli personel alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 sözleşmeli personel alacak. son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Temmuz 2022 07:47
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ YERLEŞTİRME İLANI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.
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