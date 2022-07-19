Ece Erken ile kayınbiraderi birbirine girdi

Ece Erken, 2021 yılında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybetmişti. Erken, önceki gün kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartışma yaşadı. Ünlü sunucu, Celal Bey'in, eşinden kalan minibüsün nerede olduğunu bulmak için evinin önünü gösteren kamera kayıtlarını izinsiz olarak aldığını iddia etti.



NEYİN PEŞİNDESİNİZ?



Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı mesajları sosyal medyada paylaşan Erken, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyledi: "Hiç sessiz kalmadım, sinsi olmadım. Her şeyim ortadadır. Evimin görüntülerini veren site yönetimine ve beni tehdit edip şantaj yapan eşimin ağabeyine suç duyurusunda bulunuyorum. Reddi miras yaptım hala neyin peşindesiniz?"



Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun, Erken'e "Her gün 10 km civarında yürüyorum", "Bizim olan bizimdir. Sen sadece seyret" gibi mesajlar attığı görüldü.



GÖKHAN GÖKDUMAN