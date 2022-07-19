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Bakan Bilgin EYT için yol haritasını açıkladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Temmuz 2022 10:20
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışması ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan bilgin yürütülen çalışmanın yol haritasını anlattı. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Hazine ve Maliye bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız. Çalışmayı yıl sonu ya da ocak başında Meclis'e sunacağız." dedi.

Sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, "Çalışmamızı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" ifadelerini kullandı.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül konuşuluyor:

KISMİ EMEKLİLİĞE YENİ İMKAN

Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenlemeyle, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

20-25 YIL ÇALIŞMA KRİTERİ

Gündeme gelen bir başka formül ise emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamalarını içeriyor.

Burada emekli aylığı bağlanabilmesi için aranacak şartlar, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak, kadınlar için 20 yıl yani 7200 prim gününü, erkekler için ise 25 yıl yani 9 bin gün primi tamamlamak olacak.

Bu şartı tamamlayan EYT'liler, söz konusu formül hayata geçerse yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

YAŞ SINIRI

Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı getirilebilir. Daha önce 50 yaş sınırı getirilebileceği konuşulmuştu.

Bu formül hayata geçirilirse, EYT'lilerin emekli olması için 50 yaşını da tamamlaması gerekecek.BEKLEME SÜRESİNDE İNDİRİM

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Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi avantajlar da formüller arasında yer alıyor.

AVRUPA MODELİ

Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında. Bu formülde, emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor.

Daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. Yine Avrupa'da uygulanan bir formül de geçici kesintili emeklilik.

Buna göre, sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın işaret ettiği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca bu kesinti ortadan kalkıyor.

PRİM VE SÜRE FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emeklilik imkanı elde edebilir.

KADEMELİ EMEKLİLİK

Yaşı bekleyenlere 'kademeli' emeklilik imkanı sunulması üzerinde de duruluyor.

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