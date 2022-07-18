Hayat veren akıllı elektronik boardlar

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Bu sadece kanatlılar için değil bazı sürüngenlerin üremesi için kullanılmaktadır. Bu yazıda ise kuluçka makinelerinde kullanılan akıllı elektronik boardlar ile ilgili bilgiler paylaşacağız.



Modern kuluçka makinelerinde kullanılan yapay zeka, bu makinelerin daha verimli olmasına neden olmaktadır. Ve yumurtaların dönüşmesi için gereken koşullar bu sistem sayesinde akıllı olarak temin edilir ve stabil tutulur.

Bildiğiniz gibi günümüzde birçok sektörde modern teknolojinin izileri bulunmaktadır. Ve kanatlı yetiştiriciliği sektöründe ise teknolojinin katkısı aşikardır.

Kanatlı yetiştiriciliği dünya genelinde gıda sektörünün en önemli ve kritik bölümlerinden olmaktadır. Ve bu yüzden bu sektörün gelişimi son derece önemli olmaktadır.

Bu yüzden her zaman kanatlı yetiştiriciliği ile ilgili birçok yatırımlar ve araştırmalar yapılmaktadır. Ve en önemlisi bu konu ile ilgili araştırmalar ve deneylerin arkasında hep devlet desteği vardır.

Son zamanlarda, modern yetiştiricilik lerde kullanılan dev kuluçka makineleri akıllı çalışma özelliği ile binler ve hatta milyonlarca yumurtanın civcive dönüşmesi için gerekli koşulları otomatik olarak temin etmektedir. Eskiden kuluçka yapımının aşamalı olarak yapılması, kanatlı sektöründe düşük randıman ve beraberinde masrafların artmasına neden olmuştur. Ama son zamanlarda suni kuluçka için kullanılan yapay zekalı sistemler tek aşamada kuluçka işlemini bitirmektedir. Ve çıkım için başka makineler gerek olmamaktadır. Bu sayede hata oranı düşük olur ve operatörlerin ise fazla müdahalede bulunması gerekli değildir. Yazının devamında bu teknoloji ile ilgili bazı örnekler paylaşılmaktadır.

Otomatik Sıcak hava ve nemlendirme teknolojisi

Eski makinelerde kullanılan havalandırma ve nemlendirme sisteminde düşük sıcaklığa sahip hava ve nemin makine kabinine aktarılması nedeni ortaya çıkan sorun çıkım oranının düşük olması veya civcivlerin sağlıklı olmamasıdır. Ama yeni teknoloji sayesinde hava ve nem makinelere aktarılmadan önce standart sıcaklığa geldikten sonra kabine aktarılır ve bu işlem akıllı kontrol sistemine bağlı olan sensörler ve elementler sayesinde gerçekleşmektedir.

Bu sistemin küçük bir örneği altın kuluçka turna modelleri olmaktadır. Ve aşağıda bulunan link üzerine tıklayarak bu sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

https://altin-kulucka.com/fiyat-listeleri/

Bu tür sistemlerde sıcaklık salınımları en düşük seviyeye indirilmektedir. Yani makine içinde bulunan hava bir anda yeni ve aynı sıcaklıkta olan hava ile değişebilmektedir.

Bu prosede çeşitli sensörler kullanılmaktadır. Isı ve nem ölçme sensörler ve aynı zamanda oksijen oranı kontrolü için sensörler bulunmaktadır. Ve bu yüzden makine içinde her zaman sıcaklık ve nem oranı stabil olarak temin edilmektedir.

Bu sistemlerin tamamı yapay zeka ile yönetilmektedir. Tabii ki bu sistemler ile berber makinelerin izolasyonu ve kabin yapımı ise önemlidir ve bu yazıda konumuz teknoloji ve yapay zeka olması nedeni ile bu konuya geçmiyoruz.

Kuluçka makinesi akıllı kontrol sistemlerinde kullanılan teknoloji

Yeni nesil kuluçka makinelerinde tüm mekanizmalar akıllı kontrol sistemi tarafından yönetilmektedir. Ve kontrol sistemi ne kadar güncel teknoloji ile tasarlanmış ise makine daha dikkatli çalışması ile beraber ısı ve nem oranının temininde daha esnek çalışacaktır.

Bir kuluçka makinesinde ısıtma sistemi, nemlendirme, çevirme mekanizması, havalandırma gibi elemanlar bulunmaktadır. Ve bu elemanların tamamı yapay zeka ile yönetilir.

Eski sistemlerde kullanılan ikili mantık artık kullanılmamaktadır. Ve yeni nesil işlemcilerin kontrol sistemlerinde kullanılması ile kuluçka makinesi için bulanık mantık (fuzzy logic) uygulanmıştır. Bu yüzden makine daha dikkatli ve hızlı çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi bu muazzam teknoloji sadece günlük kullanılan ev aletleri ve cep telefonları için değil endüstri ve hatta hayvancılıkta bile kullanılmaktadır.

Bulanık mantık, doğal olayların simülasyonunu en üst düzeye çıkarmak için çeşitli endüstrilerde kullanılan gelişmiş bir bilimdir. Tabii ki, bu bilim tüm ekipmanların imalatında kullanılmamaktadır. Ancak tasarım ve yapımında bu ileri bilimi kullanan endüstri ve ekipmanlarda en iyi sonuçlara en az hata ile ulaşılabilir.

Neyse ki, bulanık mantık bilimi inkübatörlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. İnkübatör kontrolörlerinden bulanık mantık, sıcaklık ve nem, fan hızı, havalandırma girişi ve diğer elemanların dış hava ve kabin içindeki havaya göre ayarlanmasını sağlar.

Akıllı kuluçka makinesi kontrol sistemlerinin montajı

Bu sistemlerin montaj kalitesi ve kullanılan bileşenler önemli olmaktadır. Gelişmiş fabrikalar, kuluçka makinesi kontrol sistemleri için metalize baskılı devreler kullanır. Bildiğiniz gibi günümüzde manuel montaj ve lehimleme yöntemleri modası geçmiş durumda. Çünkü bu tip montaj yöntemi her zaman hata ve yanlışlarla beraberdir.

Günümüzde kuluçka makinesi kontrol sisteminde kullanılan montaj yöntemi smd ve robotik montaj şeklindedir. Bu montaj yöntemi, elektronik bileşenlerin devreye hatasız olarak entegre edilmesini sağlar ve ayrıca gürültülerini de önler. Ayrıca kuluçka kartlarının yapımında da yüksek işlem gücüne sahip ve komutları hızlı yürüten gelişmiş ARM mikroçiplerinin varlığını görmekteyiz.

Kuluçka makinelerinde uzaktan kontrol edilme ve ayarlanma özelliği

Yeni nesil makinelerde artık uzaktan kontrol edilme özelliği bulunmaktadır. Ve özelliklede endüstriyel makinelerde bu özellik son derece kullanışlı olmaktadır.

Bu sistemlerin kendine özel telefon uygulaması bulunmaktadır. Ve kullanıcı kolayca ısı ve nem değerlerini kontrol edip ve uygulamada bulunan verilere göre ısı ve nem değerlerini değiştirebilir. Böylece sürekli kuluçka makinesinin bulunduğu yerde olmanıza gerek yoktur.

Kuluçka makinesinin uzaktan kontrolü gsm modem adı verilen bir bileşen ile mümkündür. Kullanıcı bu cihazı makine boarduna bağlayarak internet veya SMS yoluyla ilgili uygulama üzerinden makinede ısı ve nem değerlerini ayarlayabilir ve kontrol edebilir.

Farklı kuşların kuluçka süresinin uzun olduğu unutulmamalıdır. Örneğin bu süre tavuklar için 21 gün, hindiler için 28 gündür. Bu nedenle uygulama yardımı ile cihazın yanında bulunmadan ayarları kontrol edilebilir.

Sonuç

Kuluçka endüstrisi, çeşitli fabrikaların bu endüstriyi geliştirmek için inisiyatif aldığı değerli endüstrilerden biridir. Araştırmamız, yabancı üreticilerden birinin, tavukların kendilerini daha güvende hissetmeleri için kuluçka makinesinde kuşların kalp seslerini simüle ederek döllenmiş yumurtalar için daha güvenli bir alan sağlamayı amaçladığını gösteriyor. Bu, tavukların sağlığını ve büyümesini büyük ölçüde iyileştirecektir.