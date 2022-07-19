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6 ayda 97 ülkeye Türk çayı satıldı

Avrupa'da Türk çayına olan ilgi ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde başta Avrupa kıtası olmak üzere 97 ülkeye çay ihraç edildi. Türk çayının en çok satıldığı ülkeler Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 13:42
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6 ayda 97 ülkeye Türk çayı satıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye 3 bin 652 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 12 milyon 234 bin 737 dolar gelir sağlandı.

Buna göre 2022'nin ilk 6 ayındaki ihracat, 2 bin 585 ton çay karşılığı 10 milyon 277 bin 186 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde yüzde 19 arttı.

Türk çayının en çok satıldığı ülke Belçika oldu

Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında Belçika'ya 3 milyon 204 bin 386, Birleşik Krallık'a 1 milyon 543 bin 345 ve Almanya'ya 1 milyon 530 bin 657 dolarlık çay satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Gambiya, Eritre, Kenya, Estonya, Mayotte'ye de çay ihraç edildi.

"İhracatımız önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatının 2022'nin ilk yarısını beklentilerin üzerinde artış oranıyla tamamladığını, yılı da aynı yüksek oranlı artışla kapatacağını öngördüklerini söyledi.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, "Son yıllarda ihracat yapılan ülke sayısının artması çay ihracatımızda da önemli artış sağlamakta. Özel sektör firmalarının da yeni inovatif çay türleri geliştirmeye başlamasıyla ihracatımız önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacaktır" dedi.

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