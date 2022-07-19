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Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Vali Erkan Kılıç; "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 13:49
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Merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 21 çocuk, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Su ya da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi devam ediyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Sağlık Bakanlığınca da bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderildiği öğrenildi.

- "Hayati tehlikeleri yok"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 21 çocuğun kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Çocukların tedavisinin devam ettiğini belirten Kılıç, "Su kaynaklı veya gıdadan olabilir, araştırma devam ediyor, daha netleşmedi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Depoda klor cihazı da vardı, klorlama da yapılıyordu ama bakıyoruz. Şu an net bir şey yok. Zaten sadece çocuklarda oldu." diye konuştu.

Hastaneye gelen çocuklardan bazılarının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktaran Kılıç, "Yoğun bakımda olanlar var ama bir kısmı çıktı, diğerleri de çıkacak gibi. Bir süre gözetimden sonra yoğun bakımdan çıkma durumları oluyor. Şu an hayati tehlikeleri yok." ifadesini kullandı.

Vali Kılıç, hastaneye başvuran çocukların bir kısmının ise il dışına gönderildiğini kaydetti.

Hastanede 12 yaşındaki oğlunun tedavisi devam eden Sezgin Aydoğan, çocuğunun karın ağrısı, ishal ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunu anlattı.

Zehirlenmenin nedeni hakkında bilgilerinin olmadığını dile getiren Aydoğan, "Sudan da başka bir şeyden de olabilir. Konunun araştırıldığı söyleniyor." dedi.

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