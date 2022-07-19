Dünyanın havalimanı yerleşkesindeki ilk lisesi öğrencilerini bekliyor

Havalimanı yerleşkesi içine kurulmuş dünyadaki tek lise olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı'ndaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul etmişti. İlk yıl kabul edilen 30 öğrenci, hazırlık sınıfını tamamlayarak birinci sınıfa geçerken, bu yıl da yine 30 öğrenci okula yeni kayıt yaptıracak. Tercihte bulunmak isteyen öğrenciler, okulu ziyaret ederek öğretmenlerden bilgi almaya başladı.

Havacılık sektöründe yetişmiş işgücü

Öncelikle uçak bakım olmak üzere ulaştırma hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim verecek lisede, iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma sahip, üretken, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlik ve verimlilik esasına göre öğrenciler yetişecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle desteklenen okulda bu yıl kabul edecek 30 öğrencisiyle birlikte sayı 60'a yükselecek ve her yıl öğrenci sayısı daha da artacak.

"Öğrenci ve veliler tarafından önceki yıla nazaran yoğun bir talebi var"

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akca, "Okulun kendine has özelliği ve mesleki eğitimle alakalı sektörle iç içe, havacılık ekosistemiyle birlikte öğrencilere mesleki eğitimin devam ettiği ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın ayılı havalimanlarından birinin içerisinde bulunması gibi öne çıkan bir yapısı var. Bu açıdan da bakanlığımızın son dönemde hepimizin de takip ettiği gibi mesleki eğitimdeki en önemli vizyoner açılımlarından biri olarak sektörle yakın temas halinde mesleki eğitim süreçlerin yürütülmesinin olumlu neticelerini gözlemliyoruz. İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu anlamda havacılık sektörünün uçak ve uzay bilimlerinin bu anlamda geleceğe dair kariyer hedefi olan öğrencilerle ilgili önemli bir tercih noktası. Zaten okulun gerek öğrenci ve veliler tarafından önceki yıla nazaran yoğun bir talebi var. Bu talep doğrultusunda da çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

"En önemli gurur projelerimizden bir tanesi"

İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ise, "Öncelikle böyle bir liseye ev sahipliği yapmak dünya havalimanları içerisinde bize çok ciddi bir ayrıcalık katıyor. Çünkü tekiz bu bağlamda. Bu projeye biz çok inandık. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte ve diğer paydaş kuruluşlarla beraber bu projeye çok ciddi emekler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. En önemli gurur projelerimizden bir tanesi. Hepimizin bildiği üzere İstanbul Havalimanı 2021 yılını Avrupa'da birinci havalimanı olarak tamamladı. 2022 itibariyle de halen birinciliğimiz devam ediyor. Umuyoruz ki uzun yıllar boyunca Avrupa'da birincilikler, dünyada da en üst basamaklarda yer almaya devam edecek. Biz lisemizi sektörler iç içe ve havacılık sektörüne Türkiye'nin gençlerinin kazandırılacağı bir güzel bir ortam olarak bakıyoruz. Dünyada şu anda özellikle Avrupa'da ve dünyanın diğer havalimanlarında istihdam problemiyle karşı karşıya kaldığımız gerçeği var. Bunu biz aldığımız tedbirlerle kendi havalimanımızda ve Türkiye'nin diğer havalimanlarında yaşamıyoruz. Ama özellikle biz İstanbul Havalimanı olarak bu süreçleri öngörerek istihdam politikası uygulayarak Avrupa'da yaşanan bu krizin bizde yaşanmasının önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Buraya uçaklara merakım olduğu için geldim"

Ailesiyle birlikte okulu ziyaret eden öğrencilerden Meryem Balkan ise, "Sınava 4,76'lık yüzdelik dilime girdim. Burada uçaklarla iç içe olduğumuz için bu liseye gelme gereği duydum. Uçaklara merakım olduğu için geldim. Aslında aklımda belirlediğim bir meslek yok ama uçaklara merakım var" dedi.

Kızıyla birlikte İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Cevat Balkan da, "Çocuklarımızın geleceği için faydasına inanıyoruz. Tabi tercih onların, onlar ne derse o olur. Hayırlısı olsun" diye konuştu.