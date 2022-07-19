Erdoğan: İran ile 30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık"

"Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır"