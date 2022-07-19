Eymen'in katillerine 'cinsel istismar' suçundan da ceza çıktı

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor
Sigortam.net'den yaz çekilişi
Sigortam.net'den yaz çekilişi
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Çıtayı yüksek tutan kaç kişiyiz?
Bakan Koca: Çıtayı yüksek tutan kaç kişiyiz?
'Öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarını açabileceğiz'
'Öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarını açabileceğiz'
TOKİ'den uzun vadeli ucuz konut: Başvurular başladı
TOKİ'den uzun vadeli ucuz konut: Başvurular başladı
Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı
Türkiye'de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Ekonomistlerin MB'den faiz kararı beklentisi ne?
Dolar yılın yeni zirvesinde: 17,56 TL
Dolar yılın yeni zirvesinde: 17,56 TL
Aile Bakanlığı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Aile Bakanlığı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
YKS'de başarı sıralaması ve kontenjanları
YKS'de başarı sıralaması ve kontenjanları
Bakan Bilgin EYT için yol haritasını açıkladı
Bakan Bilgin EYT için yol haritasını açıkladı
YKS tercih kılavuzu yayınlandı
YKS tercih kılavuzu yayınlandı
Bakan Koca açıkladı: Yeniden kapanma olacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Yeniden kapanma olacak mı?
Kamudan bilgi almak için 2 milyon başvuru
Kamudan bilgi almak için 2 milyon başvuru
FETÖ'cü savcılar Öz ve Kara'yı kaçıran isim belli oldu
FETÖ'cü savcılar Öz ve Kara'yı kaçıran isim belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 sözleşmeli personel alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 sözleşmeli personel alacak
Bu sene tercihler daha kritik! Puanı bırak, sıralamaya bak
Bu sene tercihler daha kritik! Puanı bırak, sıralamaya bak
AK Parti'den sandık alarmı! Teşkilata tek tek anlatıldı
AK Parti'den sandık alarmı! Teşkilata tek tek anlatıldı
Sök Denizcilik'ten Brezilya'dan gelen gemi hakkında açıklama
Sök Denizcilik'ten Brezilya'dan gelen gemi hakkında açıklama
Erdoğan açıkladı... KYK borçlarına düzenleme yapılacak
Erdoğan açıkladı... KYK borçlarına düzenleme yapılacak
Benzine 96 kuruş indirim yapıldı
Benzine 96 kuruş indirim yapıldı
Bakan Bilgin'den çalışma saatlerini düşürme mesajı
Bakan Bilgin'den çalışma saatlerini düşürme mesajı
TBMM'den 'Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu' açıklaması
TBMM'den 'Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu' açıklaması
YKS istatistikleri açıklandı: 2 milyon 911 bin aday tercih yapabilecek
YKS istatistikleri açıklandı: 2 milyon 911 bin aday tercih yapabilecek
Bakan Akar: Son bir yıl içinde FETÖ nedeniyle 1980 kişinin ilişiği kesildi
Bakan Akar: Son bir yıl içinde FETÖ nedeniyle 1980 kişinin ilişiği kesildi
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
YKS Türkiye birincisi Kocaeli'den Zeynep Dila Kuyucu
YKS Türkiye birincisi Kocaeli'den Zeynep Dila Kuyucu
İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam
İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan zam
Bakan Bilgin: Önümüzde sözleşmeli personel ve geçici işçiler meselesi var
Bakan Bilgin: Önümüzde sözleşmeli personel ve geçici işçiler meselesi var
Ekonomide yoğun hafta: Gözler perşembe günkü faiz kararında
Ekonomide yoğun hafta: Gözler perşembe günkü faiz kararında
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Eymen'in katillerine 'cinsel istismar' suçundan da ceza çıktı

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının bozulmasının ardından 5 yaşındaki Eymen Durak'ı öldürdükleri gerekçesiyle daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği annesi ile sevgilisine, bu cezanın yanı sıra "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 30'ar yıl hapis cezası verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Temmuz 2022 14:29
Yazdır
Eymen'in katillerine 'cinsel istismar' suçundan da ceza çıktı

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunmasına ilişkin istinaftan dönen davada yeniden yapılan yargılama sonunda, daha önce "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne ile sevgilisi, bu cezanın yanı sıra "zincirleme şekilde çocuğun istismarı" suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen dava, dün yapılan duruşmayla karara bağlandı. Duruşmaya, sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları, davaya müdahil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanık Mine Durak, Eymen'i kendisinin öldürmediği yönündeki savunmalarını tekrarladı. Diğer sanık Serkan Elçetin de suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Serkan Elçetin'in savunması sırasında, "Ben Eymen'in boğulma şekliyle ilgili rapor alınmasını istemiştim ama almadınız." şeklindeki sözlerini mahkeme başkanı, "Alamadık çünkü ceset erimişti." şeklinde yanıtladı.

- Karar

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Mine Durak'a "Alt soyu olan çocuğuna yönelik olarak bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu öz annesi iken birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de 67 yıl 6 ay hapis cezası, "eziyet" suçunu da işlediği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa, cinsel istismar suçundan verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası, "süreli hapis cezasının 30 yıldan fazla olamayacağı" gerekçesiyle 30 yıla düşürüldü.

Heyet, sanık Serkan Elçetin'e de Eymen'e yönelik "bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ve ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle 67 yıl 6 ay hapis cezası, "eziyet" suçunu da işlediği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Bu sanığa verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası da aynı gerekçeyle 30 yıla düşürüldü.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa da indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, yeni gerekçeli kararını da açıkladı. Gerekçeli kararın son bölümünde, heyetin daha önceki gerekçeli kararında da yer alan duygusal ifadelerin tekrarladığı görüldü.

- Davanın geçmişi

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

KAPAT [X]

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Yargılama sürecinde Mine Durak için hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilmişti.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da Adli Tıp Kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırılmıştı.

- Gerekçeli kararda duygusal ifadeler

Mahkeme heyeti Eymen'in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına yer verilen gerekçeli kararında şu ifadelere yer vermişti:

"Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz. Maktul Eymen Sadık Durak 17 Ekim 2014 doğumlu olup 30 Ağustos 2019'da ne yazık ki her iki sanık tarafından canice öldürülmüştür. Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir. 2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek."

- Hüküm istinafta bozuldu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

- Cinsel istismar cep telefonunda tespit edildi

Yeniden başlatılan yargılamada Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından gelen cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda Serkan Elçetin'e ait cep telefonunda 2 sanığın da maktul Durak'a yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videolar bulunduğu, D.G. isimli kişinin de maktulle ilgili cinsel içerikli mesajlarının tespit edildiği belirtilmişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Komisyona sunuldu
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki rapor Komisyona sunuldu
TBMM'den 'Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu' açıklaması
TBMM'den 'Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu' açıklaması
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten para cezası
Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten para cezası
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Bu Habere Tepkiniz

Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Halk Eğitimi Merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin MEB'den görüş yazısı.
AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, 69 gün yurtdışında bulunarak devam zorunluluğu bulunmadan alınan Hukuk Fakültesi diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemesine yönelik kararın hak ihlali olmadığına karar verdi!
Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bu yazımızda, bir adayımızın başına gelen kayırmacılık hikayesi ve sonucunda yargının verdiği anlamlı kararı sizlerle paylaşacağız.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

2022 YKS sınav sonuçları açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Diğer sınıflardan GİH sınıfına geçmiş olanlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Sınıf değişikliği yapmış olan memurlar da ek gösterge değişikliğinden yararlanırlar. Ancak, yüksek olan 3600 ek göstergeden yararlanabilmek için mutlaka ilk sınıf değişikliğinde yapılan atamanın 1-4 derece arasında yapılması gerekmektedir.
Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Baş/Uzman Öğretmenlik Eğitimi bu gece başlıyor

Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başlayacak.
Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Sözleşmelilerin kadroya geçişi için 3+1 formülü

Hükümetin geniş halk kesimlerini ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik yol haritasında sıra sözleşmeli personele geliyor. Kamuda çalışan sözleşmelilerin, 3 yıl çalışmanın ardından 1 yıl içinde kadroya alınması formülü üzerinde duruluyor. Yıl bitmeden EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Bir aday aynı KPSS puanıyla beş üniversiteye yerleşti

Cumhurbaşkanlığı tarafından üniversitelere tahsis edilen 4-b sözleşmeli kadrolarda merkezi alım sistemi uygulanmadığı için büyük bir koordinasyonsuzluk yaşanıyor!
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
MasterChef Türkiye 14.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 14.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 14.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 19 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
Babasını görenler şaşırdı!

Babasını görenler şaşırdı!

Gamze Özçelik'in babası Talat Özçelik'i görenleri şaşırttı. Sıklıkla çocuklarıyla vakit geçiren Talat Özçelik, Bodrum'da ikamet etmektedir.