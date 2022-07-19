FETÖ'den ihraç edilen eski polis duraktaki kadını tacizden gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi Tümer Sokak Durağı'nda 16 Temmuz'da işe gitmek için bekleyen Y.T, bu sırada durakta bekleyen Murat A. ile karşılaştı.

Şüphelinin cinsel organını göstererek tacizde bulunması üzerine tepki gösteren ve cep telefonu kamerasıyla olayı kayda alan Y. T, çevredekilerden de yardım istedi.

Vatandaşların kendilerine yöneldiğini gören Murat A, olay yerinden ayrıldı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada kimliği tespit edilen Murat A, kısa sürede gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüpheli Murat A'nın FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi.