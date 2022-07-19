Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Temmuz 2022 17:58
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız