Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki ikili görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Astana formatında üçlü zirve gerçekleştirecek.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi.