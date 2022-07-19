Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İstanbulspor Kulübüne 2 milyon avro+KDV transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.