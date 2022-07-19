Fethiye'de, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen etkinliğe, eski Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan ve Yaşar Nadi Atilla ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve taraftarlar katıldı.

Belediye Başkanı Karaca, Fenerbahçe'nin çok zor günlerden geçtiğini, güzel, başarı dolu günlerin yakın olduğunu söyledi. Karaca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Fethiye'ye yaptığı yatırımları anlattı.

Sevil Zeynep Becan da derneklerin Fenerbahçe için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Becan, Fethiye Fenerbahçeliler Derneğinin toplumsal duyarlılık, dayanışma ve yardımlaşma projelerini yakından takip ettiğini kaydetti.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal ise Fenerbahçe'nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Etkinlikte, SMA hastası iki çocuğa Fenerbahçe forması hediye edildi.

Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor.