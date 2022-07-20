YKS'de kontenjanlar açıklandı: 3 adaydan 2'si açıkta

YKS'de program ve kontenjan kılavuzu yayımlandı. Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu.

Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 770, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 870 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. ÖSYM sınava katılan aday sayısını 3 milyon 8 bin 287 olarak açıklamıştı.

SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞİKLİK



Kılavuzda dikkat çeken değişiklik ise hukuk programlarına yerleştirmelerde kullanılacak başarı sırası şartı. Bu yıl tercih yapacak adaylar için hukukta baraj en düşük 100 bininci olarak uygulanacaktı. Açıklanan yeni kılavuza göre hukuk barajı 125 bine geri çekildi.

MAHMUT ÖZAY