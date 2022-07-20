Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Bedelli askerlik düzenlemesinde, bakaya, yoklama kaçakları ve saklılar için af nitelikli düzenleme yapıldı. Bu kişiler için bedelli askerlik hakkı verilirken, ceza nitelikli olarak ilave ödeme yapmaları düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle ilgili detaylara göre bu kapsamdaki kişiler, memur maaş katsayısının 3500 gösterge ile çarpılmasıyla bulunan tutar kadar, bakaya kaldıkları ay kadar ilave ödeme yapacaklar.

Memur maaş katsayısı (aylık katsayı) her altı ay için Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Halen yürürlükte olan memur maaş katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Bunun 3500 gösterge ile çarpımı sonucu 1167,6 TL çıkıyor.

Yani bir bakaya bedelli için başvurduğunda, bakaya kaldığı gün itibariyle kaç ay süreyle bakaya durumunda bulunduysa, her bir ay için 1167,6 TL ilave ceza ödeyecek.

Örneğin, 12 ay bakaya kalmış bir kişinin normal bedele ilave olarak ödemesi gereken tutar, 12x1167,6 TL üzerinden, 14 bin 11 TL olacak. Ay süresinin hesabında 1 gün geçmiş dahi olsa o tam ay sayılacak. Kamuoyuna yansıyan ilk taslaklarda bu kapsamdaki kişilerin cezası "yıl hesabı" olarak yapılmış ve 1 gün geçse dahi 1 yıl sayılmıştı. TBMM'de yasa görüşülürken ay hesaplamasına çevrildi ve yasalaştı.

Bedelli askerlik ödemesi

TBMM'de kabul edilen yasaya göre bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımıyla hesaplanacak. Aylık katsayısı her 6 ayda bir yeniden belirlendiği için, otomatik artmış olacak. İlgili hangi dönemde başvurduysa 240000 gösterge ile o dönemin katsayısını çarpımıyla bulunan ücreti ödeyecek. Örneğin, 2022 Temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar geçerli olan aylık katsayısı 0,333603 ile 240000'in çarpımı olan 80 bin 64 TL bu dönemin bedelli askerlik ücreti olarak uygulanıyor.

Bakaya, yoklama kaçakları ve saklılar, bu bedelin üzerine aylık cezalarını ödeyecekler.

Dövizle askerlik hakkını kaybedenlere de af geldi

Yurt dışında yaşayanlara ve bir dönem yurt dışında yaşayarak bedelli hakkını bir şekilde kaybedenlere de ilgili yasa ile hak tanındı. Bu kişiler 31 Aralık 2025 yılına kadar başvuru yapabilecekler. Başvuru tarihi itibariyle 40 bin gösterge ile memur maaş katsayısının çarpımı tutarındaki TL'nin, Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak döviz karşılığını yatırarak askerliğini yapmış sayılacaklar. Bu tutarın hesabında da memur maaş aylık katsayısı kullanıldığı için ilgili dönemdeki artışlar etkili olacak. Bu tutar dövizle askerlik bedeli oluşturmayacak, sadece başvuru şartı olarak ödenmiş olacak.

Yeniden hak kazananlar daha önce dövizle askerlik için bir ödeme yapmış ve dövizle askerlik hakkını bu ödemeden sonra kaybetmiş ise daha önce yatırdıkları döviz bedelli askerlik tutarını karşılamıyorsa fark ödeyecekler. Karşılıyorsa herhangi bir ödeme yapmayacaklar ancak fazla ödeme varsa bu iade edilmeyecek.