4 kurum toplamda 338 personel almak için ilana çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 130 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 temmuz 2022
Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Çukurova Üniversitesi 99 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi 99 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 3 ağustos 2022
Çukurova Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çukurova Üniversitesi 40 İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi 40 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 24 temmuz 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Ege Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak
Ege Üniversitesi 32 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ağustos 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 ağustos 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız