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Enflasyon, devletin ödediği faturaları da katladı

Artan enflasyonla birlikte devletin enerji faturası 3.3 kat, kira gideri 2.1 kat arttı Temsil, tanıtım giderlerini azaltmayan devletin ağırlama faturası da 5 kat yükseldi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 20 Temmuz 2022 08:25
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Enflasyon, devletin ödediği faturaları da katladı

Sözcü'den Erdoğan Süzeri'nin haberine göre; birbiri ardına yağan zamlar vatandaşla birlikte devletin harcamalarını da olağanüstü düzeyde artırdı. Devletin yakacak, akaryakıt ve elektrik gideri yılın ilk 6 ayında ortalamada 3.3 kat, bazı kalemlerde ise 3.7 kata varan oranlarda arttı. Yiyecek, içeceğe geçen yıla göre 2 kat fazla para ödemek zorunda kalan kamu kurumlarının kira giderleri 2.1 kat yükseldi. Zamlara rağmen gösterişten taviz vermeyen iktidarın temsil ve ağırlama giderlerindeki artış ise 5 katı geçti.

PAHALI ISINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı resmi bütçe verilerine göre, artan doğalgaz ve elektrik fiyatları vatandaş kadar devletin enerji faturalarını da 3.7 katı aşan oranlarda artırdı. Geçen yılın ilk 6 ayında kamu kurumlarını ısıtmak için 1 milyar 298 milyon liralık doğalgaz ve kömür yakılırken bu yılın aynı döneminde devleti ısıtmanın maliyeti 4 milyar 910 milyon lirayı aştı. Sadece doğalgaz ve kömüre harcanan para 6 aylık dönemde 3.78 kat, diğer bir ifadeyle yüzde 278.3 oranında arttı. Aynı dönemde kamu kurumlarının akaryakıt gideri 3.46 kat, elektrik gideri de 3.12 kat birden arttı. Kamu kurumlarının enerjiye ödediği toplam fatura ise geçen yıla göre yüzde 212 oranında artarak 5.8 milyar liradan 19.2 milyar liraya fırladı.

AĞIRLAMAYA DEVAM

Enflasyon devletin yiyecek, içecek ve yem alım maliyetlerini yüzde 96 oranında, su ve temizlik malzemesi alım giderlerini de yüzde 88 oranında artırdı. Kırtasiye harcamaları 3 kat artışla 1.7 milyar liraya çıkarken temsil, tanıtım ve ağırlamaya yapılan harcama 5.3 kat artarak 49.9 milyon liradan 263 milyon liraya fırladı.

Kira giderlerinde olağanüstü artış

Enflasyondaki artış kamu kurumlarının başta taşıt ve hizmet binası olmak üzere kira giderlerinin de olağanüstü artmasına yol açtı. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 978 milyon lira kira parası ödeyen kamu kurumları bu yılın aynı döneminde kiracısı olduğu şirketlere 2 milyar 13 milyon lira para aktarmak zorunda kaldı. Bu dönemde kiralık taşıtlar için devletin kasasından çıkan para 3 kat artarak 679 milyon liraya, personel servislerine ödediği para 2 kat artışla 639 milyon liraya yükseldi. Kiralık binalara 393 milyon lira, uçak ve helikopter kiralarına 177 milyon lira para gitti.

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