İngiliz Üniversitelerinin 'Elif' yarışı

İngiltere'deki tam 9 üniversiteden yüksek lisans için kabul almayı başaran Larende, tercihini Sussex Üniversitesinden yana kullandı.

İngiltere'de, burslu olarak 'uluslararası iş ekonomisi' alanında 1 yıl eğitim alacak olan Larende "Şu anda hedeflediğim noktadayım. Ne istediğime, gelecekte kendimi nerede görmek istediğime henüz birinci sınıftayken karar verdim. Tüm çalışmalarımı bu doğrultuda yaptım. Üniversite döneminde Erasmus programı ile 4 ay Fransa'ya da giderek yurt dışında okuma deneyimini yaşadım. Amacım; uluslararası şirketlerde üst düzey görev pozisyonlarda alarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek. Bana güvenen, her daim destek olan aileme ve üniversiteme çok teşekkür ediyorum" dedi.

MAHMUT ÖZAY