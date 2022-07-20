Dolar yılın zirvesini gördü: 17,59 TL

Dolar/TL iç piyasada güçlü seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar 17,59 ile yılın zirvesini gördü. Kur 17,59'un hemen altında seyrediyor. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'i buldu.

Euro/TL de 18 sınırında hareket ediyor. Geçen hafta 1'in altına inen euro/dolar paritesi ise bu seviyenin üzerine çıkması sonrasında 1,02'de dengelendi.

Dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilediği için takip edilen ayrıca doların küresel piyasalarda 20 yılın zirvesine yükselmesine neden olan küresel resesyon endişesi ise bir miktar azaldı. Endişelerin azalmasında Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının yeniden başlayacağı haberi de etkili oldu.

GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Yarın piyasalar için önemli faiz kararları var. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz kararı yarın açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.