PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubu yok edildi

Giresun'daki temasları kapsamında ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Doğu Karadeniz Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Sevinç'i ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çetin, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vurulduğunu, bulunup yok edildiğini söyledi.

Önceki Giresun ziyaretinde Karadeniz kırsalında terör unsurlarını yok edeceklerini söylediklerini hatırlatan Çetin, bunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Çetin, "Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir" diye konuştu.