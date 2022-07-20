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Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı: İşte en çok taraftarı olan takım

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak bilinen Socios.com'un yaptığı araştırmayla çıkarılan Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 12:05
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Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı: İşte en çok taraftarı olan takım

Socios.com'un Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş kapsamlı araştırma sonuçlandı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu.

Türkiye'nin 81 ilini kapsayan taraftarlık anketinde "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı. 81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti.

Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon'da birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu.

Trabzon'dan sonra şehrin futbol takımını yüzde 36,03 oranla destekleyen Eskişehirsporlular Eskişehir'de birinci sırada yer aldı. Yüzde 34,20 oran ile Sivasspor taraftarları Sivas'ta birinciliği kimseye kaptırmadı. "Dört Büyükler"den Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır'da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray'ın önünde yer alarak, yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

- İstanbul'da Galatasaray, İzmir'de Fenerbahçe lider

Sportif olarak öne çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, taraftarlık oranında da kendini gösterdi.

Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul'da yüzde 38,9 oranında taraftarı olan Galatasaray, rakiplerini geride bıraktı. İzmir'de ise yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe ilk sırayı aldı.

- Taraftarların yarısı takım tercihlerinde kimsenin etkisi altında kalmadığını belirtti

Ankete katılan taraftarlar arasında "Takım tutma tercihinizi hangi faktörler etkiledi?" sorusuna taraftarların yarısı "Hiç kimse." yanıtı verdi.

Taraftarların yüzde 29,4'ü takım tutma tercihlerinde aile içindeki bireylerin etkili olduğunu işaretlerken, arkadaş çevresi diyenler yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

- En fazla üniversite mezunu Trabzonsporlu taraftarlar arasında

Ankete katılan 50 bine yakın taraftarın yüzde 39'u üniversite mezunu olurken, lise mezunlarının oranı yüzde 32 ile ikinci sırada bulundu.

"Dört Büyükler" arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yüzde 43,3'lük üniversite mezunu oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

- En fanatik Trabzonsporlular

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Ankete katılan taraftarlar arasında "Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 65,6'sı 5'i işaretledi.

"Dört büyükler" arasında 5 puanı en fazla işaretleyenler yüzde 70,9 oranla Trabzonsporlu taraftarlar oldu. Bordo-mavilileri yüzde 65,9 ile Galatasaraylı taraftarlar takip ederken, Fenerbahçeli taraftarlar yüzde 65,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Taraftarlık seviyelerine 1-5 arasındaki puanlamada 5 veren Beşiktaşlıların oranı ise yüzde 63,7 olarak araştırma raporu sonuçlarına yansıdı.

- En çok takip edilen sosyal medya platformu Twitter

Futbolseverlerin en fazla takip ettiği sosyal medya platformu Twitter oldu.

Katılımcıların yüzde 40,8'inin takip ettiği Twitter'ı yüzde 24 ile Facebook, yüzde 21 ile Instagram izledi. YouTube tercihini ilk sıraya yazanların oranı ise yüzde 8'de kaldı.

"Maç izlerken ne yaparsın?" sorusuna "Sosyal medyaya bakarım." diyen taraftarların oranı ise yüzde 34,4 olarak rapora yansıdı.

- En çok takip edilen yabancı kulüp Real Madrid

"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer aldı.

İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numaraya yüzde 11,6 yüzdelik oranla Manchester United yerleşti.

United'ı, Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.

Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Türk taraftarların Türkiye dışında en çok La Liga ve Premier Lig'i takip ettiği gözlemlendi.

- Taraftarların sadece yüzde 2,8'i bilet ve kombine fiyatlarını ucuz buluyor

Ankette yer alan "Takımınızın bilet ve kombine fiyatlandırmasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna taraftarların yüzde 48'i pahalı ve çok pahalı seçenekleri ile geri dönüş yaptı.

Bilet ve kombine fiyatlarını normal bulanların oranı yüzde 49,1 olurken, katılımcılar arasında bilet ve kombine fiyatlarını ucuz bulanların oranı ise sadece yüzde 2,8'de kaldı.

"Dört Büyükler"in taraftarları arasında bilet ve kombine fiyatlandırılması sorusuna yüzde 23,6 oranla "Çok pahalı" veya "Pahalı" seçeneklerini işaretlendi. Bilet ve kombine fiyatında "Çok pahalı" ve "Pahalı" seçeneğini en fazla Beşiktaşlılar işaretledi. Fiyatlandırmaları en fazla oranda makul bulanlar ise Trabzonspor taraftarları oldu.

Anadolu takımlarının taraftarlarının yüzde 80'i ise bilet ve kombine fiyatlarını normal veya ucuz bulduklarını belirtti.

- Taraftarların yüzde 83,9'u takımların bazı kararlarında söz sahibi olmak istiyor

Anket kapsamında taraftarların destekledikleri kulüplerle olan karşılıklı etkileşimi ve söz sahibi olma istekleri olduğu görüldü.

Taraftarların yüzde 83,9'u destekledikleri kulüplerin bazı kararlarında söz sahibi olmak istediklerini belirtti.

"Kulübünüzle yeterince iletişim kurabiliyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 52,7 oranında olumlu yanıt verilirken, "Takımımla iletişim kuramıyorum." diyenlerin oranı da yüzde 22,5 oldu.

- Taraftarların çoğu "blockchain" dünyasına yabancı

Futbolseverlerin sadece yüzde 3,7'si kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu dile getirirken, yüzde 94,8'lik kısım yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Kripto paralar, Fan Tokenlar veya NFT'ler konusunda bilgi sahibi olan taraftarların yaş ortalamasına bakıldığında da en fazla 22-27 yaş arasındaki kişilerin olduğu dikkati çekti.

Taraftarların "blockchain" dünyasındaki ürün sahipliği konusundaki soruya yüzde 97,7'lik oranla "Hayır" cevabını verdi. Bu oran da sporseverlerin büyük bir çoğunluğunun "blockchain" dünyasında yeterince bilgi sahibi olmadığını ve bu dünyaya yabancı olduğunu gösterdi.

Yüzde 2,3 oranında Fan Token sahibi olan taraftarların en çok aldıkları Fan Tokenlarda ise ilk sırada Galatasaray yer aldı. Galatasaray'ın Fan Tokenı "$GAL Fan Token"dan sonra en fazla alınan Fan Token ise İngiliz temsilcisi Arsenal'in Fan Tokenı "$AFC Fan Token" oldu.

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