KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi ödemeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda verdi.

SADECE ANA PARA ÖDEMESİ ALINACAK

KYK kredisi ödemelerinden hiçbir zaman faiz alınmadığını, enflasyonun artması ile öğrencilerin mağdur olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, KYK kredi borçlarında sadece ana para ödemesinin alınacağını bildirdi.

O AYRINTI GÖZLERDEN KAÇTI

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından e-Devlet uygulamasına girenler sistemin güncellenmemiş haliyle karşılaşınca ne yapacaklarını bilemedi.

Ancak gözden kaçan ayrıntı, uygulamanın kısa süre sonra yapılacak olan yasal düzenlemeden sonra başlayacağı idi.

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.

Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Başkan Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

BAKANLAR AÇIKLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgilendirme amaçlı açıklama yapacak.

Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak.

Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması,

Ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.