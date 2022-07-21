Adli Tıp önünde gözaltına alınan şüpheli Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Damar'ın dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı.

Araştırma sırasında cinayetin şüphelisi olabileceği değerlendirilen, maktul Pınar Damar'ın kuzeninin dini nikahla yaşadığı Metin A. (35) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı Metin A, sorgusunda maktul Pınar Damar'la 4-5 yıllık ilişkilerinin olduğunu öne sürdü.

Olay günü Damar'ın kendisine yalan söylediğini, sosyal medya uygulamaları üzerinden yerini bulduğunu belirten şüpheli Metin A, "Ahmet" adındaki biriyle sevgili olduklarını öğrendiğini, daha sonra onu evinin önünden alarak göl kenarına gittiklerini anlattı.

Metin A, arabada yaşadıkları tartışmanın ardından Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar'dan bir daha haber alınamamıştı. Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu.