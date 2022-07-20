Türkiye ve Azerbaycan arasında 'sosyal hizmetler' alanında iş birliği yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakü'de temaslarının ikinci gününde, Otizm Merkezi'ni ziyaret etti ve yürütülen çalışmalara ilişkin yöneticilerden bilgi aldı.

Otizimli çocukların yaptığı resimleri inceleyen Yanık, çocuklarla sohbet etti ve onların söylediği şarkılara katıldı. Otizmli çocuklara katkı sağlamak için çalışan gönüllü çocuk ve gençlerle de bir araya gelen Yanık, iyiliğin bulaşıcı olduğunu belirtti. Yanık, gönüllü yapılan faaliyetlerin çok önem taşıdığını ifade ederek, destek veren herkesi gönülden kutladığını söyledi.

- "Mutabakat zaptı, teknik çalışmaların resmiyete dönüştürülmesidir"

Bakan Yanık, daha sonra DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yanık, merkezde Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

Mutabakat zaptı, Bakan Yanık ve Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı, engelli, yaşlı, çocuk, kadın ile gazi ve şehit ailelerinin sosyal refahını artırmaya yönelik projelerin geliştirilmesini, deneyim ve bilgi paylaşımını, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını kapsıyor.

İmza töreninde konuşan Bakan Yanık, önemli bir iş birliğinin mutabakat ile yazılı hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarife ihtiyaç olmayacak kadar köklü, samimi, yakın ve güçlü olduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Ancak bu tarihten doğan iş birliğini geçen yıl Şuşa Beyannamesi ile uluslararası platformda resmi belgeye dönüştürdük. Gerek Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetinin bakanları gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları olarak bizler, Şuşa Beyannamesi'nin gereği olarak bakanlıklarımız ölçeğinde yapmamız gereken çalışmaları, yapabileceğimiz çalışmaları, hizmetleri karşılıklı olarak müzakere etmek, birbirimizle dayanışma ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.

Nitekim bu anlamda bakanlık olarak Azerbaycan'da ortak çalışma alanlarımız olan iki mevkidaşımız var, Sayın Babayev ve Sayın Bahar Muradova. Her iki mevkidaşımızla ve birimle bugüne kadar teknik çalışmalarımızı sürdürdük ve kendi alanlarımızla alakalı hazırlıklarımızı yaptık. Biraz önce imzaladığımız mutabakat zaptı, bugüne kadar yaptığımız teknik çalışmaların aslında bir resmiyete dönüştürülmesidir."

Çok önemli hizmetler yapılacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Yanık, Azerbaycan ve Türkiye'nin etle tırnak kadar yakın olan ilişkisinin, bundan sonra bakanlıkların görev alanındaki çalışmalarla da süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüyen koruyucu aile hizmetini aktaran Yanık, çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yanık, Azerbaycan çalışma ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, ilerleyen günlerde protokol kapsamında yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını, toplumlara fayda sağlamasını temenni etti.

Çalışma ziyaretleri kapsamında bakanlık heyeti Haydar Aliyev Merkezi'ne de ziyarette bulundu.