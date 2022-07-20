Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

Marmaris Orman işletme Müdürlüğü Hisarönü Orman İşletme Şefliğinde görevli Zengin, 21 Haziran'da Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınında görev aldı.

Yangın sahasındaki çalışmalar sırasında 2 Temmuz'da görevi başında fenalaşan Zengin, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Zengin, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zengin için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Zengin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, müdürlük bahçesine getirildiği sırada yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü, güçlükle ayakta durabildi.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zengin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Zengin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Isparta'nın Atabey ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

2006 yılında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde orman muhafaza memuru olarak göreve başladığı ve 2013 yılından bu yana Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde hizmet verdiği öğrenilen Zengin'in, evli ve bir kız çocuk babası olduğu belirtildi.