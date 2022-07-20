İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Temmuz 2022 20:50
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız