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Kandil Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderdi

Gri listede aranırken teslim olan PKK'lı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş ve onlarca HDP'li vekili zora sokacak yeni bilgiler verdi. Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın Demirtaş'a, HDP Eş Başkanı olduğu dönemde, seçim çalışmasında kullanılmak üzere para gönderdiğini söyledi. Ovalıoğlu miktarın 16 milyon, para cinsinin ise dolar ya da euro olduğu bilgisini verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 21 Temmuz 2022 07:38
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Kandil Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderdi

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık-Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi. 2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.

YÜKSEK VE FİGAN ÜZERİNDEN

Gri listede aranırken PKK'dan kaçarak teslim olan Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili bildiklerini şöyle anlattı: "Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da Euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."

KANDİL'İN YAZDIĞI METİN OKUNDU

Ovalıoğlu, Kandil'in 35 kişinin öldüğü ve onlarca şehrin savaş alanına çevrildiği Kobani olaylarını nasıl başlattığı ve HDP'ye giden talimatlarının da tanığı: "6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak'ta Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM Karargahında bir toplantı yapılmıştı. Kararlara ilişkin Zerrin (Kod adı) tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığı ile Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan'a iletildi. HDP Genel Merkezi'nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metinde geçen cümleler Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi."

Gördüğü tüm HDP'lileri anlattı

Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018'de Irak'ta teslim olan dört teröristten biriydi. Özel Kuvvetler'e bağlı birlikler, Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırından görevlilere teslim etti. Ovalıoğlu geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Demirtaş'ın da aralarında olduğu onlarca HDP'li Kandil'i ziyaretleri ve elebaşlarıyla ilgili ifade verdi. Savcılığa yansıyan bilgilerin birçok HDP'li zor durumda bırakacağı belirtiliyor.

Abdullah Sarica
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