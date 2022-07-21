Gözde bölümlerin kontenjanları arttı

Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, KKTC dahil olmak üzere ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Kontenjanlar geçen yıla göre 22 bin 821 artmış oldu. Bu yıl adayların en çok hayalini kurduğu, popüler bölümler olarak bilinen tıp, hukuk, mühendislik, eczacılık gibi programlarda ciddi kontenjan artışları yapıldı. En fazla artış bilgisayar mühendisliği programlarında oldu. Bu yıl kontenjanı bin 102 artırılan bilgisayar mühendisliği programlarının devlet ve vakıf olmak üzere toplam kontenjanı 13 bin 277 olarak belirlendi. Sağlık programlarında da rekor kontenjan artışları yapıldı. Hemşirelik bölümünün kontenjanı bu yıl bin 23 artırılarak 16 bin 588 olarak belirlendi. 50 bin başarı sıralaması koşulu bulunan Tıp fakültelerinin kontenjanları 802 artırılarak 18 bin 347 oldu. 80 bin başarı sıralaması barajı olan diş hekimliği ise 481 arttı ve 9 bin 264'e yükseldi.

HUKUKTA DURUM NE?

Geçen yıl kontenjanı 313 düşürülen hukuk programlarında bu yıl artışa gidildi. Hukuk bölümünün kontenjanı 366 artırılarak 16 bin 633 olarak belirlendi. Ancak hukuk programlarına yerleşebilmek için de asgari 125 bininci sırada olmak gerekiyor. Bu sıralamanın altında kalan adaylar hukuk seçemeyecek.

PSİKOLOJİDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

En gözde bölümlerin başında gelen eczacılık, psikoloji ve ebelik gibi bölümlerde de kontenjan artırımları yapıldı. 100 bin başarı sıralaması barajı olan eczacılık bölümünün kontenjanı 173 arttırılarak 4 bin 393'e yükseltildi. Ebelik ise 168 arttırılarak 4 bin 156 oldu. Psikoloji 548 artırıldı. Bu yılki kontenjan 12 bin 93.

MÜHENDİSLİKLER YENİDEN YÜKSELİŞTE

2022'ye kadar her yıl kontenjanları azaltılan mühendislik programlarının neredeyse genelinde kontenjan artırımına gidildi. Elektrik-elektronik mühendisliği 657, makine mühendisliği 90, inşaat mühendisliğinin kontenjanları ise 79 arttı. 300 bin başarı sıralaması barajı olan mühendislik programları arasında en popüler bölümlerden biri olan yazılım mühendisliğinde ise 668 artış yapılarak bu yıl kontenjan 3 bin 939 olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN DEV PROJELERİNE AKADEMİK DESTEK

YKS Kılavuzu'nda bu yıl ilkkez açılan programlar da yer alıyor. Bu programlar arasında en göze çarpanlardan ikisi Türkiye'yi dünya liderliğine taşıyacak olan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yapılan doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına destek verecek ''Açık sondaj teknolojisi'' ile ''Açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi'' bölümleri. 2 yıllık önlisans programları olan bu bölümlerin her birine devlet üniversitelerinde 31 kontenjan ayrıldı. Yeni açılan diğer programlar ise şunlar:

-Emlak ve Emlak Yönetimi: 4 yıllık, kontenjanı 41

-Geleneksel Türk Sanatları: 4 yıllık, kontenjanı 21'i devlet 30'u vakıfta olmak üzere toplam 51.

-Takı Tasarımı ve İmalatı: 4 yıllık, kontenjanı 21.

-CNC Programlama ve Operatörlüğü: 2 yıllık, kontenjanı 21

-Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu: 2 yıllık, kontenjanı 21

-Görsel İletişim: 2 yıllık, kontenjanı 31

-Siber Güvenlik: 2 yıllık, kontenjanı 40

CEYDA KARAASLAN

