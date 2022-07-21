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Ünlü komedyene ifşa şoku! Videoyu görünce mahkemenin yolunu tuttu

Ünlü komedyen Tolga Çevik'in başı ifşa videosu ile dertte. Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgah ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Temmuz 2022 08:15
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Ünlü komedyene ifşa şoku! Videoyu görünce mahkemenin yolunu tuttu

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon ikametgah ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik, videonun kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Çevik, devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullanarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahsın cezalandırılmasını istedi.

Ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.

VİDEO KALDIRILDI

Videodan haberdar olan Çevik, videodaki bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komedyen Tolga Çevik ile mutlu bir evlilik sürdüren Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik, 40 yaşına bastı. Eşine doğum günü için sürpriz yapan ünlü isim, Özge Çevik'e yeniden evlenme teklifinde bulundu. Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu birliktelikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen, geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olmuştu. Çevik, yıllar önce yaşadıkları kız isteme anısıyla izleyenleri güldürmüştü.

"TİYATROCUYA KIZ MI VERİLİR?

Tolga Çevik, "2003 yılıydı istemeye gittiğimizde. Ancak Cem Yılmaz içeri girince ben gerildim. Cem olaya direk 'Tiyatrocuya kız mı verilir?' diyerek girdi odaya. Şaka olduğunu biliyorum ama yine de insan o an şakayı kaldıramıyor. Biz birbirimizi görerek anladık ve üç sene sonra evlendik" ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Özge Hanım'ı gördüğü an evleneceği kadın olduğunu anladığını söyleyen başarılı komedyen, iki ailenin de çok iyi anlaştığını da sözlerine eklemişti.

EŞİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Gözlerden uzak bir hayat sürdüren çiftten Özge Çevik, geçtiğimiz haftalarda 40 yaşına bastı. Tolga Çevik de eşinin doğum gününde sürpriz yaptı. 48 yaşındaki ünlü isim, eşinin doğum gününe özel tektaş yüzük ile Özge Çevik'in önünde diz çöktü.

Tolga Çevik, iki çocuğunun annesine evlenme teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Çevik, şu ifadeleri kullandı:

40'ıncı yaşımın gelişini evlilik teklifiyle yumuşatan eşime teşekkürlerimi sunar, yavrularımız ve gıdılarımızla beraber nice mutlu yıllarımız olmasını dilerim. Sizlere de mutlu yıllar dilerim.

"İYİ Kİ DOĞDUN EVİMİZİN HER ŞEYİ"

KAPAT [X]

Öte yandan Tolga Çevik de eşiyle sarıldıkları bir fotoğrafla Özge Çevik'in doğum gününü kutladı. Ünlü isim, paylaşımına; "İyi ki doğdun eşim.Hep bizim ol ,hep gülücüklerle ol. Evimizin her şeyi. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşların olsun" notunu düştü.

"AİLE ADAMIYIM"

Geçtiğimiz haftalarda 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Tolga Çevik, "Ben çocukluğumdan beri aile adamı olmayı seven biriyim. Öyle bir ailede büyüdüm. Akşam yemeği ailecek yenir.

Evde elektrik kesilince ailenin en güzel zamanları. Muhabbet başlıyor. Özge gençliğini anlatıyor, ben konuşuyorum. Çocuklar soru soruyor. Bir bakıyoruz iki buçuk saat geçmiş" demişti.

Dilek YAMAN DEMİR/SABAH

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