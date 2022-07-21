Hastanede öldürülmüştü: Odası anılarıyla yaşayacak
Öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın odasına gelenler dua edip gözyaşı döküyor. Odanın bundan sonra kullanılmayıp olduğu gibi korunacağı ifade edildi
Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerinde görev yapan, evli ve 2
çocuk babası Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya (47), 7 Temmuz günü, muayene
odasına giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan
Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısına uğradı. Evli ve 3 çocuk babası
Akçay, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
MİSAFİRLERE AÇILDI
Ağır yaralanan Doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan Hacı Mehmet Akçay, aynı hastanede
tedavi altına alındı. Ancak, ikisi de kurtarılamadı. Daha önce görev yaptığı
yerlerde de Konya'da da çok sevilen Dr. Karakaya'nın katledildiği odası, gerekli
tadilatlar yapıldıktan sonra sağlık personeli ve dışardan taziyeye gelen misafirlere
açıldı. Karakaya'nın kullandığı bilgisayarı, fotoğrafı ve eşyaları bulunan odayı
ziyaret eden konuklar, şiddet kurbanı doktora dualar ediyor. Bazı konuklar gözyaşlarını
tutamazken, odanın bundan sonra kullanılmayacağı ve olduğu gibi korunacağı öğrenildi.
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