Hastanede öldürülmüştü: Odası anılarıyla yaşayacak

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Polikliniklerinde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya (47), 7 Temmuz günü, muayene odasına giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısına uğradı. Evli ve 3 çocuk babası Akçay, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



MİSAFİRLERE AÇILDI



Ağır yaralanan Doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan Hacı Mehmet Akçay, aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak, ikisi de kurtarılamadı. Daha önce görev yaptığı yerlerde de Konya'da da çok sevilen Dr. Karakaya'nın katledildiği odası, gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra sağlık personeli ve dışardan taziyeye gelen misafirlere açıldı. Karakaya'nın kullandığı bilgisayarı, fotoğrafı ve eşyaları bulunan odayı ziyaret eden konuklar, şiddet kurbanı doktora dualar ediyor. Bazı konuklar gözyaşlarını tutamazken, odanın bundan sonra kullanılmayacağı ve olduğu gibi korunacağı öğrenildi.



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