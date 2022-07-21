MGK iki ay sonra yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda, İran'ın başkenti Tahran'da Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen ve Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için hazırlanan yol haritası ele alınacak.

TAHIL KORİDORU MASADA

MGK toplantısında, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den temsilcilerden oluşan tahıl koridoru toplantısıyla ilgili de değerlendirmeler yapılacak. MGK'da, İstanbul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. MGK'da İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak. Toplantıda ayrıca, yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

EBRU KARATOSUN