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20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

5434'e tabi memurların emekli aylık tutarları hizmet yılı arttıkça orantılı olarak artar ve artan her tam hizmet yılı emekli ikramiyesini artırır.

Eklenme : 26 Temmuz 2022 12:05
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20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

Soru : Merhaba, 5434 sayılı Kanuna tabi kadın devlet memuruyum, 1/4. Derecede, 3600 göstergeliyim. Bakanlık merkezde kariyer uzmanı olarak çalışmaktayım. 2002/08 başlangıç tarihim ve 1 yıl ücretsiz izin borçlanıp geri ödeme yaptım. İstifa etmem durumunda;

1-Ağustos 2022'de 20 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra, 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsem dışarıdan herhangi bir ödeme yapmam gerekir mi?

2-Ağustos 2022'de 20 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra, istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp ödeme yaparak 25 yıl hizmet süresini tamamlamak ile 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından yararlanmak arasında;

a.Alacağım emekli maaşı açısından bir fark olacak mıdır? Olacaksa fark ne kadar olur?

b.Alacağım emekli ikramiyesi açısından bir fark olacak mıdır? Olacaksa fark ne kadar olur?

3-20 yılı tamamlamak üzere olduğum dikkate alındığında, isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp ödeme yaparak 25 yıl hizmet süresini tamamlayarak mı yoksa 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından faydalanarak mı emekli olmak daha doğru olur? İyi günler.

Detaylar:

1 Ekim 2008 öncesi memurluğa başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlardan kadın memurların 25 hizmet yılı ve 58 yaşını tamamlamaları halinde emekli aylığı bağlanabilmektedir.

İster 8 Eylül 1999 öncesi ister sonrası isterse 2008 yılı Ekim ayından sonra göreve başlayan 5434 e tabi kadın ve erkek memurlar için 61 yaşını doldurmaları ve en az 15 yıl hizmetlerinin de tamamlanmış olması koşuluşla emeklilik kazanımı sağlayabilmektedirler.

25 hizmet yılı ve 58 yaşın tamamlanması genel bir düzenlemedir. Bu durumun istisnası ise 15 hizmet yılının olması ve 61 yaşının da tamamlanması halinde emekli aylığı bağlanma imkanı da bulunmaktadır.

5434'e tabi memurların emekli aylık ve emekli ikramiyelerinde derece, kademe, ek gösterge, kadro görev unvanının ve hizmet yılının hesaplanacak olan tutarlarda etkisi önemli olmaktadır.

KAPAT [X]

Hesaplama sisteminde de, yine derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet aylığı (emeklilik tazminatı olarak da adlandırılan 5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmü) ve güncel memur maaş katsayısı uygulanır.

5434'e tabi memurlar için çalışmadan emeklilik, yani isteğe bağlı iştirakçilik sistemi de bulunur. Bundan yararlanmak isteyen ve en az 10 tam yıl fiili hizmet süresi bulunan memurlar görevlerinden ayrılarak zorunlu olarak hiçbir şekilde çalışması da olmamak şartıyla hizmet sürelerini tamamlayabilmektedirler. Yani bu sistemden her ay genel sağlık sigortası primi dahil SGK primlerinin tamamını ödeyerek hizmet sürelerini artırabilmektedirler.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1- Ağustos 2022'de 20 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra, 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından faydalanabilir miyim? Faydalanabilirsem dışarıdan herhangi bir ödeme yapmam gerekir mi?

Cevap 1- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle 25 hizmet yılına tabi olmaktasınız. Ancak, 20 tam hizmet yılını tamamladıktan sonra 657 sayılı Kanuna uygun olarak istifa edip 61 yaşınızı tamamlamayı bekleyebilirsiniz. Bu süre de hiçbir statüde zorunlu olarak çalışmamanız kaydıyla 61 yaşınızı doldurduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağlanması talebinde bulunabileceğinizi ve 20 hizmet yılınız (borçlandığınızı belirttiğiniz ücretsiz izin süreniz dahil) üzerinden emeklilik aylık hesabınızın yapılması gerektiğini ve 20 tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 2-Ağustos 2022'de 20 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra, istifa edip isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp ödeme yaparak 25 yıl hizmet süresini tamamlamak ile 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından yararlanmak arasında;

a.Alacağım emekli maaşı açısından bir fark olacak mıdır? Olacaksa fark ne kadar olur?

b.Alacağım emekli ikramiyesi açısından bir fark olacak mıdır? Olacaksa fark ne kadar olur?

Cevap 2- Bugün için (1 Ocak 2022-1 Temmuz 2022 arası için) yürürlükte olan memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamamızda oluşan fark şu şekilde olacaktır.

20 hizmet yılı + 61 yaşın dolumu, 1. Derece 4. Kademe intibakınız, 3600 ek göstergeniz üzerinden;

Emekli aylık tutarınız 5987 TL. olur. Ayrıca, kariyer uzmanları için 1. Derece kadroda en az 2 yılı tamamlamış olanlara toplam 10000 gösterge üzerinden makam ve görev tazminatı uygulanır. 10000 makam, görev tazminatı x 0.235445 = 2.345.00 TL. emekli aylığınıza ilave edilir.

20 tam hizmet yılınız için hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarı da 164.468 TL. olur.

25 hizmet yılı + 58 yaşını dolumu, 1. Derece 4. Kademe intibakınız, 3600 ek göstergeniz üzerinden;

Emekli aylık tutarınız 6433 TL. olur. Ayrıca, yine 10000 makam, görev tazminatı x 0.235445 = 2.345.00 TL. emekli aylığınıza ilave edilir.

25 tam hizmet yılınınız için hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarı da 206.174 TL. olur.

Soru 3-20 yılı tamamlamak üzere olduğum dikkate alındığında, isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp ödeme yaparak 25 yıl hizmet süresini tamamlayarak mı yoksa 15 yıl hizmet süresi + 61 yaşında emeklilik hakkından faydalanarak mı emekli olmak daha doğru olur?

Cevap 3- İsteğe bağlı iştirakçilik süresince hem Kurum hem de kişi adına kesilen SGK prim kesintilerinin tamamı (gss prim oranı da ayrıca ödenmektedir) kişiler tarafından karşılanmaktadır. Yani burada Devlet katkısı bulunmamaktadır. Yukarıda yaptığımız hesaplamalara göre değerlendirmenizi kendinizin yapmasında fayda görmekteyiz. İsteğe bağlı iştirakçilik konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

Soru 1-2- Memuriyette 15 hizmet yılı 61 yaş ile şuan istifa edersem kalan sürede hiçbir ücret ödemeden emekliliğe hak kazanabilir miyim? Bu haktan faydalanabilir miyim?

Bu durum beni kapsamıyor ise benim için emeklilik şartları nelerdir?(25 yıl 58 yaş dışında)

Cevap 1-2- Toplam hizmetlerinizin en az 15 tam hizmet yılı olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde memurluktan istifa edebileceğinizi, istifa ettiğiniz tarihten sonra hiçbir şekilde zorunlu olarak çalışmanız olmadan ve herhangi bir ücret ödemeden 61 yaşınızı doldurduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek emekli aylığı bağlatabileceğinizi ve tam hizmet yıllarınıza karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

ANCAK, istifa sonrası işçi, esnaf gibi çalışmalarınız olursa ve bu çalışmalarınız 1259 günden daha fazla olursa memurluktan emekli olamayacağınızı ve memurluğa başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 sonrası olduğu için de memurluk hizmetlerinize emekli ikramiyesi alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Bu nedenle, 25 hizmet yılı ve 58 yaş dışında ancak açıklamalarımız kapsamında 15 hizmet yılı ve 61 yaşınızı tamamladığınızda (belirttiğiniz duruma göre de 20 hizmet yılı üzerinden) emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

5434 kapsamında emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarını hesaplamak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

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