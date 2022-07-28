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1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.

Eklenme : 28 Temmuz 2022 12:10
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1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

Ziyaretçimizin sorusu : 1996 sigorta başlangıcım var yaklaşık 535 gün sigortam var. 2007 de memur oldum 15 yıllık memuriyetim mevcut. E devlet çalışma hayatımda 56 yaş emeklilik görünüyor. kimileri de 60 yaş emekli olursun diyor. bu konuda aklım karıştı bilgi verebilecek birileri var mı arkadaşlar.

Detaylar:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetine başlamış olanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmaları olanlar, sosyal güvenlik hakları açısından 5434e tabi olurlar.

5434 e tabi olan memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde iki önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.

Birinci olarak; 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra memurluğa başlamış olanlardan kadınlar 58 yaşa, erkekler 60 yaşa ve hizmet açısından da her ikisi de 25 yıl hizmete tabi olurlar (5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü kapsamına girerler).

İkinci olarak; Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk veya memurluk hizmeti olmayıp da işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri olanlar ise hizmet yönüyle kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmete tabi olurlar. Bunlardan 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreleri de en az 3 yıl olursa kadın 58, erkek 60 yaşa tabi olmaz ve daha önceki yaş gruplarına dahil olurlar (5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü kapsamına girerler)

Memurların daha önce yaş gruplarını tamamlamalarında 23/05/2002 tarihindeki hizmetin fazlalığı önemli olmaktadır. Bu tarihe kadar olan toplam süreye işçilik çalışmaları için SGK primleri ödenmiş günler de dahil edilir.

E-Devlet bilgileri ile 5434 sayılı Kanun hükümleri

Memurların emeklilik yaşlarının hesaplanmasında sigortalılık süresi esas alınmayıp, 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süreleri esas alınarak hesaplama yapılır. Bu işlem de 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü gereğidir. Bu konuda detaylı bilgi için https://www.memurlar.net/haber/1002946/

Ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz bilgilere göre 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmetleriniz en az 3 tam yıl olmadığından emeklilikte 25 hizmet yılı + 60 yaşınızı tamamlama şartına bağlı olacağınızı değerlendirmekteyiz.

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5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
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