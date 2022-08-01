2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Soru: İyi günler, 20.04.1981 doğumluyum işçi olarak ilk defa 01.12.1999 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Toplamda 2567 prim günüm var. 21.05.2004 tarihi ile 21.08.2005 tarihleri arasında 15 ay askerlik yaptım. 11.08.2011 tarihinde GİH V.H.K.İ. olarak memurluğa başladım. Askerlik süremi borçlandırırsam emeklilik tarihim erkene çekilir mi? Teşekkür ederim.

Detaylar:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetine başlayanlar bütün işlemler açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olurlar.

Ancak, 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayan, sadece işçi olarak çalışmaları olan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler hakkında ise emeklilik yaşının tespitinde 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Aylık bağlanması işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre de 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlardan erkek memurların emeklilik yaşı 60 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. Emeklilik için de 25 hizmet yılını tamamlamaları gerekmektedir.

Sonuç değerlendirmemiz:

Emeklilik şartları olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamanız nedeniyle emeklilik yaşı olarak 60 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. Askerlik sürenizi borçlanma yapsanız dahi emeklilik yaşınız yine 60 yaş olur.

Borçlanma düşüncesinde olduğunuzda ise sadece hizmet süreniz artmış olur, emeklilik yaşınız değişmez.