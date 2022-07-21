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Faiz kararı beklenirken dolar, 2022'nin rekorunu kırdı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 11:03
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Faiz kararı beklenirken dolar, 2022'nin rekorunu kırdı

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17,6041'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,6250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 değer kazancıyla 17,9980'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 21,0910'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde 1,0220 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt dışında ise ECB'nin faiz kararına çevrildiğini kaydederek, bankaların faiz kararlarıyla birlikte döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

ECB'nin politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi de güçlendi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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