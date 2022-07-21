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Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü

Anayasa Mahkemesi 20 Temmuz 2022 'da, toplam 11 dosyayı görüştü.

Eklenme : 21 Temmuz 2022 10:42
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Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü

Esastan görüşülen dosyalar arasında kamuoyunda çok tartışılan "limanların 49 yıllığına kiralanması" düzenlemesi de var:

Kanuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Mahkeme ayrıca 44 siyasi partinin "Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları"nı ele alacak. Bunlardan 14 tanesi hakkında esastan karar verecek.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/88

26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

2

E.2020/90

Düzce 2. İş Mahkemesi

Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun;

A. 26., 125. ve 128. maddelerinin,

B. 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

3

E.2020/98

Van 4. İdare Mahkemesi

12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle eklenen ek 2. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

4

E.2021/121

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

5

E.2022/45

Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3/11/1988 tarihli ve 3493 sayılı Kanun'un 49. maddesiyle değiştirilen 115. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun'un 58. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

6

E.2022/52

İstanbul İnfaz Hakimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan "...infaz hakimliğince..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

7

E.2022/53

Çorum İnfaz Hakimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan "...kasıtlı bir suç işlemesi..." ibaresinin "sırf askeri suçlar" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

8

E.2022/22

6/1/2022 tarihli ve 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a eklenen geçici 30. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

9

E.2022/48

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun;

A. 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ".2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir." bölümü yönünden,

B. 5/4/1990 tarihli ve 3622 sayılı Kanun'un 17. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının ".2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir." bölümünün

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

10

E.2022/51

Antalya 2. Vergi Mahkemesi

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 31. maddesinin;

1. Birinci fıkrasında yer alan "Çalışma gücünün..." ibaresinin,

2. Üçüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

11

E.2022/62

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun'un 112. maddesiyle değiştirilen 13/A maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 51. maddesiyle değiştirilen altıncı fıkrasının ikinci cümlesinin "disiplin" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu
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