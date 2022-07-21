Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü

Esastan görüşülen dosyalar arasında kamuoyunda çok tartışılan "limanların 49 yıllığına kiralanması" düzenlemesi de var:

Kanuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Mahkeme ayrıca 44 siyasi partinin "Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları"nı ele alacak. Bunlardan 14 tanesi hakkında esastan karar verecek.