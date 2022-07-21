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Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

ÖSYM'nin 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" bölümleri de yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 11:10
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Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" bölümleri de yer aldı.

AA muhabirinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yetkililerinden ve üniversite rektörlüklerinden aldığı bilgiye göre, farklı üniversiteler tarafından açılacak yeni bölümlere öğrenci kabul edilecek.

Kılavuzda, bu yıl ilk defa Türkiye'de açılacak yeni üniversite programları "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" şeklinde oldu. Bunun yanında Hacı Bayram Veli Üniversitesi, "emlak ve emlak yönetimi" programı, bu yıl ilk kez 4 yıllık lisans programına öğrenci alacak.

- Açık deniz servisleri ön lisans programları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

"Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak.

Eğitim boyunca TP-OTC operasyon lokasyonlarında, uzun dönem stajlarla desteklenecek programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli uygulanacak.

"Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek.

- "Her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs"

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Bursluluğun devamı ile ilgili koşullar, www.tp-otc.com adresinden yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020'de Karadeniz'de yaptığı arama faaliyetleri kapsamında Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar metreküp değerinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021'de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp değerindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi başlatıldı. Sakarya Gaz Sahası kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının açılan bu programlar aracılığıyla karşılanması planlanıyor.

Programlardan mezun olacak öğrencilerin uluslararası arenada söz sahibi bir mesleğe, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

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- Siber güvenlik ön lisans programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde de Türkiye'de ilk kez daha önce yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik bölümü ilk kez ön lisans düzeyinde TYT puanı ile öğrenci alacak.

Siber güvenlik programı, öğrencilerine bilgisayar ağı teknolojileri ve bu teknolojilerin güvenlik altyapısının oluşturulması için 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Teorik ve uygulamalı olarak sunulacak eğitimlerin yanı sıra üniversitenin anlaşmalı olduğu firmalarda özellikle Teknopark İstanbul'da staj ve iş yeri eğitimi imkanı da sağlanarak sektördeki önemli bir ihtiyacın giderilmesi hedefleniyor. Siber güvenlik programına bu sene 6'sı burslu, 34'ü yüzde 50 indirimli olmak üzere 40 öğrenci alınacak.

- CNC operatörlüğü eğitimleri, organize sanayi bölgesinde verilecek

Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise ilk kez TYT puanı ile CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü açarak bu yıl 20 öğrenci kabul edecek.

İmalat sanayisindeki en önemli takım tezgahı grubu olan CNC takım tezgahları, özellikle karmaşık geometrili parçaların üretiminin yanı sıra seri üretimin de önemli olduğu imalat işlemlerinin olmazsa olmazı olarak öne çıkıyor. Program ile endüstri 4.0 ile birlikte bilgisayar kontrollü bu tezgahları programlayacak ve opere edecek yetkin operatörlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bölümde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Bu bölümü tercih eden öğrenciler teorik eğitimleri meslek yüksekokulu bünyesinde alarak uygulamalı eğitimlerini dönem içinde haftanın belli günlerinde doğrudan imalatın içinde, sanayide imalat yapan firmalarda, organize sanayi bölgesinde alarak daha mezun olmadan yeterli tecrübe kazanacak.

Bölümü tercih eden ve mezun teknikerler, organize sanayi bölgelerinde CAD-CAM sorumlusu, proses planlama-CNC programlama sorumlusu ve CNC operatörü olarak ara eleman statüsünde rahatlıkla iş bulabilecek.

- Emlak yönetimi bölümü 4 yıllık açılıyor

Öte yandan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu'nda emlak ve emlak yönetimi bu yıldan itibaren ilk kez EA puanıyla 4 yıllık lisans düzeyinde 40 öğrenci kabul edecek.

Dünyada ve Türkiye'de konut, bina, site, alışveriş merkezleri yatırımlarının finansmanında arsa-konut-ticaret ve hizmet binalarının alım-satımına konu olan emlak sektörü pazarında hızlı gelişmeler yaşanıyor.

Bu gelişmeler nedeniyle emlak ve emlak yönetimi sektöründe iyi eğitilmiş, pazarlama, yönetim, gayrimenkul değerleme uzmanlarına gereksinim artıyor. Emlak ve emlak yönetimi bölümü, Avrupa Birliği uyum sürecinin bir yansıması olarak Türkiye'de doğan mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gereken iş alanlarında çalışabilecek mezunların, teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek yasal stajlarının bir bölümünü öğretim süresinde sağlayarak öğretimleri sonrasında hemen meslek hayatlarına başlayabilmeleri amaçlanıyor.

"Emlak Müşavirleri Yasası"nın çıkmasıyla ihtiyacı hissedilecek uluslararası meslek standartlarına sahip, nitelikli gayrimenkul danışmanları yetiştirmenin amaçlandığı bölümde, ayrıca son dönemde giderek önem kazanan ve SPK tarafından lisanslaması yapılan "gayrimenkul değerleme uzmanlığı" için gerekli dersleri ve bilgileri aktararak uzmanlığa yönelik eleman yetiştirilmesi yapılacak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu, "tapu kadastro" bölümünden sonra Türkiye'de dört yıllık öğrenci alan ilk "emlak ve emlak yönetimi" olacak. Bölüm mezunları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde bulunan "taşınmaz geliştirme" ana bilim dalında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilecek.

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