KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM Başkanlığı, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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