Trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisine veda

Özer için İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Kampüsü'nde tören düzenlendi.

Törene, eşinin özel harekat üniformasını giyerek katılan Sümeyye Özer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları ile tören mangasınca cenaze aracına taşındı. Özer'in cenazesi, daha sonra Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınması sonrasında Özer'in naaşı, Yeni Cami'ye getirildi.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Özer'in cenazesi, Derbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Özer'in ailesi ve yakınları ile Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, protokol üyeleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken 2022 yılı genel atamaları çerçevesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne atanan özel harekat polisi Ferhat Özer, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.