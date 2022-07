Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Babacan, Gümüşhane'deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi'nin Türkiye'nin en yeni siyasi partilerinden biri olduğunu ve kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmesine rağmen 81 ilin tümünde ve 716 ilçede teşkilatlandığını söyledi.

Tarımdan eğitime, sağlıktan çevreye kadar her konuda eylem planları hazırladıklarını ifade eden Babacan, ilk eylem planlarının tarım konusunda olduğunu, bugüne kadar 11 eylem planı hazırladıklarını aktardı.

Babacan, bir soru üzerine, "altılı masanın" parlamenter sisteme geçiş, seçim güvenliği ve ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Altılı masanın ilk kuruluş sebebinin parlamenter sistem olduğunu, 6 partinin mutabık kaldığı bir parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaştıklarını kaydeden Babacan, "Ardından ilk seçimle parlamenter sisteme geçene kadarki ara süreçte ülkenin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir geçiş sürecinin yol haritası çalışmasını şu anda yapıyoruz. Bizim çalışmamız hemen hemen tamamlandı. Bittikten sonra da diğer partilerle bir istişare sürecini başlatmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Babacan, altılı masada çalışılan başka bir konunun da seçim güvenliği olduğunu ifade ederek, seçim günü Türkiye'deki yaklaşık 200 bin sandığa sahip çıkabilmek ve sandık sonuçlarının sağlıklı şekilde birleştirilip doğru şekilde yayınlanabilmesi için ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Babacan, altılı masanın bir başka hedefinin de ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hedefimiz bu ve bunun için de biz gayret de gösteriyoruz, doğrusunun da bu olacağını düşünüyoruz. Biz bunu defalarca açıkladık. Doğru olanın seçimin ilk turda ve açık arayla kazanılmasıdır. İlk turda açık arayla kazanmanın yolu da 6 partinin ortak bir aday göstermesidir. Şu andaki hedefimiz bu ama diyelim ki olmadı, diyelim ki uzlaşma sağlanmadı. Bu durumda demokrasilerde zaten doğal olan, başkanlık sisteminin geçerli olduğu bir anayasa döneminde her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Parlamenter sisteme geçildiğinde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Mevcut sistemle seçime giderken DEVA Partisi, ortak bir aday konusunda uzlaşmanın içerisinde yer alamazsa o zaman DEVA Partisi'nin genel başkanı doğal olarak DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bizim A planımız, asıl tercihimiz altılı masadan bir ortak aday çıkarmak ve ilk turda açık ara seçimi alıp bir an önce Türkiye'nin restorasyonuna başlamak, yeniden ülkenin ayağa kaldırılması için gayrete başlamak."

Seçimlere başka bir partiyle birlikte ittifak çatısı altında girip girmemeyi de değerlendirebileceklerini kaydeden Babacan, "Siyasi partilerle çok yakın diyaloğumuz var. Sadece 6'lı masa değil, 6'lı masa dışındaki partililerle de diyaloğumuz var. Dolayısıyla seçim kararı alındığında, seçim günü yaklaştığında partimizin yetkili kurullarıyla bunları konuşuruz, diğer diyalog içerisinde olduğumuz partilerle de bunları değerlendiririz ve nihai kararlarımızı veririz. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim aslında kendimiz için kapattığımız tek seçenek, DEVA Partisi'nin kendi ismiyle seçime girmemesi diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Babacan, toplantının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gümüşhane Barosu'nu da ziyaret etti.