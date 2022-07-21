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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları tarafından imzalanan İstanbul Beyannamesi'ne ilişkin, "Müşterek gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolar arası iş birliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize önemli faydalar getireceğine ve somut projelere hayat vereceğine olan inancım sonsuzdur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 15:38
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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı

TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda kabul edilen İstanbul Beyannamesi üç ülkenin meclis başkanları tarafından imzalandı.

TBMM Başkanı Şentop, beyannameyi okuduktan sonra yaptığı değerlendirmede, İstanbul Beyannamesi'nin üçlü meclis başkanları platformu altındaki ortak faaliyetleri açısından yapıcı ve yol gösterici bir adım olacağına inandığını söyledi.

Beyannamenin hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik paydasını da tamamladığımız, tanımladığımız bu köklü ilişkilerin halklarımızın saadet, keder ve kader algısının bir olmasının 21. asırda ne kadar nadir ve kıymetli bir duygu olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Ezeli ve ebedi dostlar olarak yüz yüze gelindiğinde birbirine samimiyetle tebessüm eden haklarımız ülkelerimizin istikbali bakımından en büyük teminatımızdır." diye konuştu.

Şentop, Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı'nın uluslararası platformlarda müşterek çıkarların desteklenmesi açısından önem arz ettiği gibi, halkların arasındaki ilişkilerin gelişmesine de hizmet edeceğini dile getirdi.

Geçen yıl Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri ilk toplantı sonucunda Bakü Beyannamesi'ni imzaladıklarını hatırlatan Şentop, "Geçen süreçte Bakü Beyannamesi'nde ilan ettiğimiz iradenin hayata geçirilebilmesi ve üçlü mekanizmanın kurumsallaşması için çeşitli adımlar attık. Bugün bu iradeyi yeniden beyan ettik. Önümüzdeki yıl İslamabad'da buluşuncaya kadar imzalamış olduğumuz İstanbul Beyannamesi çerçevesinde elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'ın bölgelerindeki istikrar, refah ve güvenlik ortamına büyük katkılar sunmuş üç kardeş ülke olduğunu ve bundan sonrasında da katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu anlayışla uluslararası parlamenter kuruluşlar bünyesinde üç kardeş ülkenin ortak tavır benimsemesine ve kol kola çalışmasına büyük önem atfettiklerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Halklarımızın, devletlerimizin ve bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını baltalayan her türlü girişimin karşısında el ele duracağımızı bugün bir kez daha tekrarladık. Müşterek gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolararası iş birliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize önemli faydalar getireceğine ve somut projelere hayat vereceğine olan inancım sonsuzdur."

- Ortak basın toplantısı düzenlendi

Şentop'un konuşmasının ardından da İstanbul Beyannamesi'nin imzalanması ve ilan edilmesi dolayısıyla üç ülkenin meclis başkanları bu kez ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada da konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugünkü toplantıda önemli konuların ele alındığını, iş birliğini daha da geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Tarihi, kültürel ve beşeri kardeşlik zenginliği içinde geçen ilişkilerin bugün siyasi olarak da en üst düzeylerde bulunduğunu aktaran Şentop, şöyle konuştu:

"Üç ülke arasındaki bu müstesna yakınlık milli davalarımızda ve zor zamanlarımızda da kendini göstermektedir. Bugün imzaladığımız İstanbul deklarasyonunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, YPG ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdik. Ortak ve somut bir uluslararası eylem gerektiren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve nefret söyleminin dünya çapındaki tehdit edici yükselişine ilişkin endişelerimizi vurguladık. Uluslararası topluma mülteci krizinin ana sebepleriyle mücadele etmek için ortak eylemlerde bulunma, külfet ve sorumluluğu adil bir şekilde paylaşma çağrısında bulunduk. Kıbrıs meselesinde adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıksız kabul edilebilir bir çözümü desteklediğimizi, Ege ve Doğu Akdeniz'de ise uluslararası bir hukuka uygun bir yaklaşımın elzem olduğunu vurgularken, Azerbaycan'ın kurtarılmış toprakların yeniden inşası ve rehabilitasyonuna verdiğimiz desteğin ayrıca Cammu-Keşmir ihtilafının insani yönünün de altını çizdik."

Üçlü parlamentolar arası iş birliğinin ülkelere ve halklarına büyük faydası olacağına inandığını vurgulayan Şentop, "Üç ülkenin meclis başkanları olarak bu yeni girişimin kurumsallaşmasının heyecanını paylaşıyoruz. Müşterek gayretlerle olgunlaştırılacak bu girişimin, parlamentolar arası iş birliğini daha da zenginleştirecek somut projelere hayat vermesini de temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Basın toplantısında, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref de birer konuşma yaptı.

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